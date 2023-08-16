Contractubex Jel Krem ne işe yarar? En iyi eczane leke kremi Contractubex Jel nasıl kullanılır?

Eczane kremleri arasında en etkili leke kremlerinden biri olan Contractubex Jel Krem hakkında merak edilenleri derledik. Ameliyat sonrası oluşan izler yaralara son veren mucize. Peki en iyi eczane leke kremi Contractubex Jel nasıl kullanılır? Detaylar haberde:

Contractubex Jel Krem ne işe yarar? En iyi eczane leke kremi Contractubex Jel nasıl kullanılır?
Contractubex Jel Krem ne işe yarar?
Editör: Fatimatüzzehra Maslak
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Herkesin şikayeti olan lekeler yara izleri ameliyat sonrası izlerle deforme olan cilt yüzeyindeki hasarı azaltmak için kullanılan Contractubex krem en iyi eczane kremi olarak geçer. Contractubex kremin en etkili özelliği hasar almış hücreleri hızla yeniler. En iyi eczane kremi olarak geçen bu kremi uzmanlar vermeden kullanmayın. Sivilce izleri, doğum çatlaklıkları ya da kilo alıp vermeden kaynaklı oluşan çatlamaları anında giderir.

Contractubex Jel Krem ne işe yarar?

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CONTRACKTUBEX KREMİ NASIL KULLANILIR?

Deri altı oluşan yumrular, kaza sonrası meydana gelen yaralar, lazerde oluşan yanıklar, ameliyat izleri ve yatmaktan oluşan izler için tavsiye edilir.

25 C'nin altındaki oda sıcaklığında saklanılması lazım. Uzmanların önerdiği yöntem ise sadece izlerin olduğu yere günde 2 defa sürülür.

Yara izlerine ize sürüldükten sonra üzeri kesinlikle kapatılmalı. Fazla kullanılmaması lazım. Cildi kesinlikte temizleyerek kullanın. 

Contractubex Jel Krem ne işe yarar?

CONTRACKTUBEX KREMİNİN YAN ETKİLERİ

Hassas bir cildiniz varsa dikkat edin. Alerjik reaksiyon tetiklenebilir. Bu durumları mutlaka uzmana gösterin. Paraben ilaçlara alerjisi olanlar bu konuda daha dikkatli olmalılar. İçeriğinde Heparin, Extractum, Allantoin ve Cepae gibi maddeler var. Bunlara karşı alerjisi olanlarda mutlaka uzmana danışmalı.

Kızarma, sulu kaşıntı, şişlik ve nefes darlığı gibi durumlarla karşı karşıya kalmanız durumunda da uzmana haber verin. İlaç 6 aydan uzun kullanılmamalı.

İLACIN PROSPEKTÜSÜ;

Contractubex Jel Krem ne işe yarar?

Contractubex Jel Krem ne işe yarar?

Contractubex Jel Krem ne işe yarar?

Contractubex Jel Krem ne işe yarar?

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