Arveles hangi ağrıya iyi gelir? Sosyal medyanın dilinden düşmeyen ilaç!

Sosyal medyada sık sık gündem olan arveles ilaç hakkında merak edilenleri derledik. Yaygın olarak kullanılan bu ilacın tam olarak hangi ağrıyı kestiğine dair süren tartışmalara sizler için ilaç prospektüsüne baktık. Peki Arveles hangi ağrıya iyi gelir?

Arveles hangi ağrıya iyi gelir? Sosyal medyanın dilinden düşmeyen ilaç!
Arveles hangi ağrıya iyi gelir? Sosyal medyanın dilinden düşmeyen ilaç!
Fatimatüzzehra Maslak Fatimatüzzehra Maslak
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Oldukça sık kullanılan ilaçlardan biri olan Arveles'in neye iyi geldiği noktada yine sosyal medya karıştı. Ağrıya iyi geldiği biline arveles hakkında ayrı fikirlere düşen kullanıcılar için Arveles ilacının prospektüsünü inceledik. Kesin bilgileri içeren ilaç prospektüsüne göre Arveles hakkındaki  tüm meraklarda giderilmiş oldu. 

Sıklıkla kadınların adet sancısına önerilen arveles ilacı 25 mg Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış beyaz kapsüllü bir ilaçtır. Eczanelerden ücret karşılığında alınır. Ancak kronik hastalığı olanlar ve hamilelerin tüketmeden uzmanlarına kesinlikle başvurmaları gerekir. 

Arveles hangi ağrıya iyi gelir

ARVELES HANGİ AĞRIYA İYİ GELİR?

Yan etkiler karşısında olumsuz bir durum yaşamamanız için bir uzmana danışmakta fayda var. Bunun yanı sıra Arvelesin etken maddesi deksketoprofen trometamol ve titanyum dioksittir. Tam bir analjezik, antiinflamatuvar ve antipiretik etkiye sahiptir. Yapılan araştırmalarda en ağır ağrılara bile deksketoprofen trometamolün etkin analjezik etkisi olduğunu gösteren sonuçlar elde edilmiştir. 

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Arveles hangi ağrıya iyi gelir

30 dakika içinde gerçekleşen etki akabinde 4-6 saat arasında ağrıyı kestiği tespit edilmiştir. Arveles ağırlıklı olarak kas ve iskelet ağrıları, dismenore, diş ağrısı, postoperatif ağrı gibi hafif ve orta şiddetteki ağrıların semptomatik tedavisini sonuçlandırmak için uygulanan bir ilaçtır. 

Arveles hangi ağrıya iyi gelir

ARVELES HANGİ KONULARDA ALINMAMALIDIR?

Aşırı kanamalarda,

Mide rahatsızlıklarında,

Kalp ameliyatı geçirmişler,

Kalp ve damar hastalığına yatkın kişiler,

Bağırsak kolit tedavisi görenler,

Karaciğer ilacı alanlar, 

Hamile ve gebe kalmak isteyenlerin uzak durması gereken bir ilaçtır.

Arveles hangi ağrıya iyi gelir

Arveles hangi ağrıya iyi gelir

Arveles hangi ağrıya iyi gelir

Arveles hangi ağrıya iyi gelir

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