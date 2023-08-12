Arveles hangi ağrıya iyi gelir? Sosyal medyanın dilinden düşmeyen ilaç!

Oldukça sık kullanılan ilaçlardan biri olan Arveles'in neye iyi geldiği noktada yine sosyal medya karıştı. Ağrıya iyi geldiği biline arveles hakkında ayrı fikirlere düşen kullanıcılar için Arveles ilacının prospektüsünü inceledik. Kesin bilgileri içeren ilaç prospektüsüne göre Arveles hakkındaki tüm meraklarda giderilmiş oldu.

Sıklıkla kadınların adet sancısına önerilen arveles ilacı 25 mg Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış beyaz kapsüllü bir ilaçtır. Eczanelerden ücret karşılığında alınır. Ancak kronik hastalığı olanlar ve hamilelerin tüketmeden uzmanlarına kesinlikle başvurmaları gerekir.

ARVELES HANGİ AĞRIYA İYİ GELİR?

Yan etkiler karşısında olumsuz bir durum yaşamamanız için bir uzmana danışmakta fayda var. Bunun yanı sıra Arvelesin etken maddesi deksketoprofen trometamol ve titanyum dioksittir. Tam bir analjezik, antiinflamatuvar ve antipiretik etkiye sahiptir. Yapılan araştırmalarda en ağır ağrılara bile deksketoprofen trometamolün etkin analjezik etkisi olduğunu gösteren sonuçlar elde edilmiştir.

30 dakika içinde gerçekleşen etki akabinde 4-6 saat arasında ağrıyı kestiği tespit edilmiştir. Arveles ağırlıklı olarak kas ve iskelet ağrıları, dismenore, diş ağrısı, postoperatif ağrı gibi hafif ve orta şiddetteki ağrıların semptomatik tedavisini sonuçlandırmak için uygulanan bir ilaçtır.

ARVELES HANGİ KONULARDA ALINMAMALIDIR?

Aşırı kanamalarda,

Mide rahatsızlıklarında,

Kalp ameliyatı geçirmişler,

Kalp ve damar hastalığına yatkın kişiler,

Bağırsak kolit tedavisi görenler,

Karaciğer ilacı alanlar,

Hamile ve gebe kalmak isteyenlerin uzak durması gereken bir ilaçtır.