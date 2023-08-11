Ebru Gündeş'in hayatını karartmıştı! Gençlerin beyninde yaygın olarak görülmeye başladı

Beyin kanaması ve beyin anevrizması artan ciddi beyin sağlık sorunları arasında yer aldı. Beyindeki damarlarda oluşan hasar nedeniyle görülen bu iki elzem hastalıktan beyin kanaması Ebru Gündeş'in başına bundan 24 yıl önce gelmişti. Ebru Gündeş, ses stüdyosunda kayıt alırken aniden menajerinin kollarına yığılıp kaldı.

Önceden baş dönmesi göz kayması gibi belirtiler gösteren Ebru Gündeş, riskli bir 6 ay geçirdi. Doktorların ani müdahalesi ve kamere karşısında geçirilen bu beyin kanaması süreci herkesi kokutmuştu.

EBRU GÜNDEŞ'İN HAYATINI KARARTAN HASTALIK!

Ani stres ve yoğun iş temposunun içerisinde vücutta artan stres hormonu hücreleri hızla deforme eder. Bu da beyinde damarlarının kendilerini yenilemesini zorlaştırır. Akışkan kan, hızla beynin içine dolar. Bu da kalıcı hasarlara neden olabilir.

Prof. Dr. Cengiz Kuday, Ebru Gündeş'in beyin kanamasının dünya genelinde gündem olduğunu hatırlattı. Adeta yeni bir dönem başlatan beyin kanamasına en hızlı müdahale eden ekip olduklarını da hatırlattı.

Normalde kalıcı hasara neden olan beyin kanamasında Ebru Gündeş'te bir duruma neden olmadığından oldukça ilginç bir vaka olduğunun altını çizdi.

GENÇLER ARASINDA ARTAN HASTALIK: BEYİN KANAMASI BEYİN ANEVRİZMASI

Günümüzde gençlerde beyin kanaması ve beyin anevrizmasının artması konusunda da uyaran uzmanlar en temel nedenini sağlıksız beslenme ve erken yaşta streslenmesine neden olduğunun altı çizildi.

Beyinde artan kan damarların patlamasına ya da çatlamasına neden olur. Sinir sistemi çökünce de bu durum ikiye katlanıyor. Yüz ve kısmi felç gibi sorunlara neden olur. Bunun yanı sıra konuşma bozukluğu görme kaybına da yol açar.

Baş ağrısı halsizlik ani göz kararmasıyla seyreder. Soğuk terleme ve vücut beyin arasında iletişimsizlik yaşanır.

Erken müdahale yapılmadığında ölümle bile sonuçlanma riski var. Bu yüzden Uzmanlar stresi vücutta gün içinde azaltmak için biter çikolata, avokado, balık, mercimek ve domates gibi besinlerin sıklıkla tüketilmesini tavsiye eder.