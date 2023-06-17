Yattığınız yerden kilo verin! 2 besinli kürle aç kalmadan zayıflayın

Kilo vermek incecik bir vücuda sahip olmak bazen yetmez. Çünkü metabolizma hızlı ve bu işlevselliği devam ettirmiyorsa kilo vermeniz zorlaşacaktır. Yattığınız yerden aç kalmadan kilo vermek istiyorsanız diyetisyen uzmanlarının önerdiği bu tarifi deneyebilirsiniz.

Gece tüketilen bu karışım özellikle metabolik hareketlenmeyi hızlandırır. Bu sayede gün içinde her tüketilen besin doğru bir şekilde enzimlenerek vücuda dağılır. Pekiş bu karışım nedir ve nasıl hazırlanır? İşte detayı....

AÇ KALMADAN KİLO VERMEYİ KOLAYLAŞTIRAN KARIŞIM

Gece yatmadan önce ılık bir suyun içine bir çay kaşığı tarçın ve yarım çay bardağı limon suyu koyun.

Karışımı karıştırıp biraz bekleyin. Ardından tüketin.

Uyurken bağırsak hareketlerini hızlandıran bu karışım kalıntı kalmadan bağırsakların boşalmasını sağlar.

Bağırsaklar ne kadar hızlı boşalırsa daha fazla çalışır.

Doğru vitamin mineral enzimi sağlayarak kan dolaşımını destekler.

Ertesi gün açlık hissini azaltır.

Tarçın kandaki insülin direncini sağladığından herhangi bir olumsuz durum söz konusu olmaz.