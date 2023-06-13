Zombi gibi bir deri bir kemik bıraktıran kür! Sumak yoğurt karışımı kaç kilo verdirir?

Son yıllarda trend olan hatta Çağla Şıkel'e atfedilen Zombi zayıflığını yapmak isteyenler mutfaklarını sumakla doldurdu. Sumak, doğadaki en güçlü toksin atıcı besindir. Bu besin sayesinde kolayca kilo verilebilir. Metabolizmanın dostu olan sumak kürü zombi kıvamında zayıflatır. Sizler için bu kürü araştırdık.

Sumak ve yoğurt kürü bölgesel zayıflamada etkilidir. Genel kilolarından şikayetçi olanlar için ideal olan sumak yoğurt kür karışımı alternatif tıpta da en yaygın olan doğal zayıflama ilacıdır. Sumak çayı koronavirüs sürecinde popüler oldu. Çünkü besin içeriğinde yüksek oranda antioksidan barındırdığından çok kolay virüs ve enfeksiyonlu hücreleri vücuttan atar.

ZOMBİ GİBİ ZAYIFLATACAK SUMAK YOĞURT KÜRÜ NASIL HAZIRLANIR?

Bir kase yoğurdun içerisine 2 yemek kaşığı sumak ve bir kaç damla limon suyu ilave edin. Bu karışımı yarım saat sonra tüketin. Genellikle akşamları tüketilmesi tavsiye edilir. Vücut uyuduğu sırada daha fazla kilo verir. Bu sayede vücut içinde biriken ödemlere kadar ertesi sabah atılabilir. Sumak kürünü bir ay boyunca düzenli olarak kullanınız.

SUMAKLA NE KADAR SÜREDE ZAYIFLANIR?

Metabolik sistem herkeste farklı olduğundan kesin bir sonuç söylenmez. Ancak uzmanlar düzenli yapıldığında çok sık ödem attığında ayda en az 10 kilo verilebileceği de ayrıca belirtiliyor. Sumakla zayıflayan kişilerin su tüketimini artırması lazım. İçeriğinde yüksek oranda asit baz barındırdığından böbreklere zarar verebilir.