10 üyeli BRICS'in ilk toplantısı başladı

2024 yılının ilk BRICS toplantısı 10 üye ülkenin dışişleri bakan yardımcılarının katılımıyla Moskova'da başladı.

İran, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Etiyopya 1 Ocak 2024 itibarıyla BRICS üyesi oldu.

BIRCS 10 üyeli haliyle ilk toplantısını dönem başkanı olan Rusya'da yapıyor.

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina ise Rusya ve BRICS ülkeleri arasında ulusal para birimiyle ticarette büyük artış olduğunu açıkladı.

Rusya Merkez Bankası Başkanı, son iki yılda ülkenin dış ticaret dengesinde BRICS ülkelerinin payının iki kat artarak yüzde 40’a ulaştığını belirtti. Nabiullina bu ülkelerle ulusal para birimleri cinsinden yapılan ticaretin de üç kattan fazla artarak yüzde 85’e ulaştığını söyledi.