Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan planlı üretim mesajı

Tarımda yeni bir döneme geçiliyor. Stratejik ürünlerde; bitkisel, hayvansal ve su ürünleri başlıklarında üretimi artırmak için harekete geçildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, topyekün planlı üretime bu yılın eylül ayında geçileceğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan planlı üretim mesajı

Tarımda planlı üretime geçiliyor. Birinci öncelik Türkiye’nin gıda arz güvenliği...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “planlı üretim” programını Eylül 2024’te hayata geçirmeyi amaçladıklarını duyurdu. Hedef; verimli, kaliteli, sürdürülebilir bir üretim...

Stratejik ürünlerden başlanarak ürünlerin nerede, ne kadar üretileceği planlanacak.

İlk adım atıldı. Bütün illerde tarımsal üretim planlama ekipleri kuruldu. Ekip içerisinde üreticiler, üretici temsilcileri, ticaret odaları, bakanlık çalışanları var.

Üreticiye verilen destekler çok tartışılıyor. Yetersiz olması ve bir yıl sonra ödenmesi çiftçiyi mağdur ediyor. Tarım bakanı, tarımsal destek programlarının da yeniden yapılandırıldığını belirtti. Bakan Yumaklı, desteklerin temel, yönlendirici, verimlilik ve diğer destekler şeklinde 4 ana başlıkta olacağını aktardı.

Dünya Gazetesi'ne konuşan Bakan İbrahim Yumaklı, Türkiye’nin tarımsal üretim potansiyelinin ortaya çıkarılacağını söyledi. Sonrasında da üretim, sürdürülebilirlik, verimlilik, kalite, kayıtlılık ve sektöre yatırım diye bu 5 ana başlığın üzerine oturtulacak.

Üretim planlaması yapılırken su ve sulama kaynakları da dahil o bölge ile ilgili tüm kriterler önceden belirlenecek.

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