İsmail Küçükkaya'dan skandal S-400 açıklaması!
Geçtiğimiz yıllarda ortaya atılan ve hem uzmanlar hem de yetkililerce defalarca yalanlanan "S-400'ler depoda duruyor, kullanılmıyor" iddiası yeniden gündeme geldi. İsmail Küçükkaya, S-400'lerin depoda durduğunu ve düşürülen Rus uçağının kefareti olarak satın alındığını öne sürdü.
Halk TV'de Yeni Bir Sabah programını sunan İsmail Küçükkaya, Türkiye'nin aldığı S-400'lerin depoda durduğu ve kullanılmadığı iddiasını yeniden gündeme getirdi. Küçükkaya, ayrıca S-400'lerin Rus uçağının düşürülmesinin kefareti olarak alındığını öne sürdü.
KÜÇÜKKAYA'DAN SKANDAL S-400 AÇIKLAMASI
İsmail Küçükkaya, sunduğu programda S-400'lerin düşürülen Rus uçağına karşılık Rusların gönlünü almak için satın alındığını öne sürdü. "F35 yeni nesil savaş uçakları... Biz ortağıydık, tedarikçisiydik. Hiç yok yere kullanmadığımız S-400'leri aldık Ruslardan, Rusların gönlünü yapmak istedik çünkü uçağını düşürmüştük onların." diyen Küçükkaya sözlerini şu şekilde sürdürdü:
- Milyarlarca doları ödedik Ruslara aldık S-400'leri depoya koyduk. ABD ve NATO dedi ki "Siz NATO üyesisiniz, S-400'ler varsa NATO'daki o F35 kapsamında olamazsınız." Parasını vermişiz, tedarikçisiyiz bizi çıkardılar. Çekya 35 tane uçak aldı F35... Bize vermiyorlar. Biz şimdi parasını da ödemişiz, F35'den de atılmışız, şimdi eski nesil uçak almak istiyoruz.