İsmail Küçükkaya'dan skandal S-400 açıklaması!

Halk TV'de Yeni Bir Sabah programını sunan İsmail Küçükkaya, Türkiye'nin aldığı S-400'lerin depoda durduğu ve kullanılmadığı iddiasını yeniden gündeme getirdi. Küçükkaya, ayrıca S-400'lerin Rus uçağının düşürülmesinin kefareti olarak alındığını öne sürdü.

KÜÇÜKKAYA'DAN SKANDAL S-400 AÇIKLAMASI

İsmail Küçükkaya, sunduğu programda S-400'lerin düşürülen Rus uçağına karşılık Rusların gönlünü almak için satın alındığını öne sürdü. "F35 yeni nesil savaş uçakları... Biz ortağıydık, tedarikçisiydik. Hiç yok yere kullanmadığımız S-400'leri aldık Ruslardan, Rusların gönlünü yapmak istedik çünkü uçağını düşürmüştük onların." diyen Küçükkaya sözlerini şu şekilde sürdürdü: