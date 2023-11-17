MSB'nin Bütçe Görüşmelerinde S-400 Polemiği! Bakan Yaşar Güler'den Eleştirilere Yanıt Geldi

Milli Savunma Bakanlığı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Muhalefetin S-400 eleştirilerine yanıt veren Bakan Yaşar Güler, “S-400ü alıp fabrikaya kilitleyemeyiz. Çamaşır makinesi değil bu?” diyerek tepki gösterdi. Güler, ABD'den F-35 alma taraftarı olmadığını belirtti.

Editör: Seda Akyüz
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Milli Savunma Bakanlığı’nın bütçesi yaklaşık 8 saatlik görüşme maratonu ile sonlandı. 440 milyar 496 milyon 960 bin liralık bakanlık bütçesi, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Muhalefet kanadının gündeme taşıdığı S-400'ler bütçe görüşmelerine damga vurdu. Bakan Güler, muhalefetin "S-400'ler nerede?" sorusuna yanıt verdi. Güler, “S-400ü alıp fabrikaya kilitleyemeyiz. Çamaşır makinesi değil bu?” dedi.

Yaşar Güler, muhalefetin "S-400 alınmasaydı F-35ler ABD'den temin edilmiş olacaktı" sözlerini de eleştirdi. Güler, “F-16'lar ve F-4'lerimiz bizim için yeterlidir” yanıtını verdi.

Güler'in “Amerika'da çoğu F-35 sorun yaşıyor. F-35 almalı mıyız, yoksa biraz daha sabredip Kaan’ı beklemeli miyiz? F-35’i alma taraftarı değilim” sözleri de dikkat çekti.

Yaşar Güler'den Kimyasal Silah Yalanına da Tepki!

Diğer yandan HEDEP'li Sezai Temelli, geçtiğimiz yıl terör örgütü PKK tarafından ortaya atılan "Türk Silahlı Kuvvetleri kimyasal silah kullanıyor" yalanını komisyonda yeniden gündeme getirdi.

Türk ordusunun ülkenin güvenliğini sağlamak maksadıyla düzenlediği sınır ötesi operasyonlara "sınır ötesi işgal girişimi" diyen Temelli, "Göz yaşartıcı bomba da kimyasal silah." ifadelerini kullandı. Soru yanıt bölümünde iddialara tepki gösteren Bakan Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde kimyasal silah olmadığının altını çizdi.

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# Milli Savunma Bakanlığı # s-400 # kimyasal silah # Yaşar Güler
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