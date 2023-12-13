2 Ülke Arasında Asker Takası

Azerbaycan Esir, Kayıp ve Rehin Alınmış Vatandaşlardan Sorumlu Devlet Komitesinden açıklama geldi.



32 Ermenistan askeri, Gazah bölgesinde ülke yetkililerine teslim edildi. Ermenistan'ın da 2 Azerbaycan askerini teslim ettiği aktarıldı.



Açıklamada, Azerbaycan tarafında tutuklu bulunan Ermeni askerlerin sağlık durumlarının kontrol edildikten sonra serbest bırakıldıkları kaydedildi.



7 Aralık'ta Bakü ile Erivan arasında yapılan görüşmeler sonucunda, iki devlet arasında güvenin güçlendirilmesine yönelik önemli adımların atılması konusunda anlaşmaya varılmıştı.



