6,6 büyüklüğünde deprem! Birçok noktada hissedildi

Güney Amerika ülkelerinden Kolombiya 6,6 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Depremle ilgili açıklama Kolombiya Jeoloji Servisinden (SGC) geldi.

Açıklamada depremin merkez üssünün ülkenin Acandi kasabasına 41 kilometre uzaklıkta Karayip Denizi'nde olduğu belirtildi. Yerel saatle 10.05'te meydana gelen depremin yerin 30 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

DAKİKALAR SONRA BİR DEPREM DAHA

6,6 büyüklüğündeki depremin ardından merkez üssünün yine Karayip Denizi olduğu açıklandığı 4,6 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiği belirtildi.

Deprem nedeniyle herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı duyurulurken sarsıntının Antioquia, Cordoba ve Choco yönetim bölgelerinde ve komşu ülke Panama'da da hissedildiği ifade edildi.