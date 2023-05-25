6,6 büyüklüğünde deprem! Birçok noktada hissedildi
Kolombiya'da 6,6 büyüklüğünde deprem gerçekleştiği açıklandı. Merkez üssünün Karayip Denizi olduğu açıklandığı deprem birçok noktada hissedildi. Deprem nedeniyle herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı duyuruldu.
Güney Amerika ülkelerinden Kolombiya 6,6 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Depremle ilgili açıklama Kolombiya Jeoloji Servisinden (SGC) geldi.
Açıklamada depremin merkez üssünün ülkenin Acandi kasabasına 41 kilometre uzaklıkta Karayip Denizi'nde olduğu belirtildi. Yerel saatle 10.05'te meydana gelen depremin yerin 30 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
DAKİKALAR SONRA BİR DEPREM DAHA
6,6 büyüklüğündeki depremin ardından merkez üssünün yine Karayip Denizi olduğu açıklandığı 4,6 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiği belirtildi.
Deprem nedeniyle herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı duyurulurken sarsıntının Antioquia, Cordoba ve Choco yönetim bölgelerinde ve komşu ülke Panama'da da hissedildiği ifade edildi.
Kaynak: Anadolu AjansıPutin'den Batı'ya şantaj tepkisi Ukrayna'dan TürkAkım ve Mavi Akım saldırısı Fransa'dan Ukrayna'ya kötü haber AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na Rusya tepkisi