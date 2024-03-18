800 yıl sonra yeniden canlandı! Deniz suyuna karışırsa...

İzlanda'da yaşanan patlama, Cumartesi akşam saatlerinde başkent Reykjavik'in yaklaşık 50 kilometre güneybatısında, ada ülkesinin güneybatısındaki Reykjanes yarımadasında 2,9 kilometrelik bir yarığın açılmasıyla başladı. Fissür menfezi olarak da bilinen volkanik fissür, lavın püskürdüğü yer yüzeyindeki uzun, doğrusal bir kırık veya çatlaktır.

İzlanda haber sitesi RUV'nin haberine göre yakındaki balıkçı kasabası Grindavik ve son derece popüler Blue Lagoon termal kaplıcası tahliye edildi.

Sundhnuksgiga krater sırasının geçen yılın sonlarından bu yana dördüncü kez patlamasına işaret ediyor. Patlamalar 18 Aralık 2023, 14 Ocak ve 8 Şubat 2024 tarihlerinde gerçekleşmişti. Kasım ayında Svartsengi volkanik sistemi, Grindavik'in kuzeyinde zeminde büyük çatlaklar açan bir dizi depremle neredeyse 800 yıllık bir uykunun ardından aktif hale geldi.

SÜPRİZ DEĞİLDİ

İzlanda'daki uzmanlar patlamanın sürpriz olmadığını söylüyor. İskandinav Volkanoloji Merkezi Başkanı Rikke Pedersen, "Bu kesinlikle bekleniyordu. Tabii ki patlamanın tam zamanını tahmin etmek imkansız. Yüzeye doğru hareketin ilk ipuçları aslında sadece yaklaşık 15 dakika önce gerçekleşti" diyor.

DENİZ SUYUYLA KARIŞMASI FACİA OLUR

Jeofizikçi Kristín Jonsdottir, "Alkali olan lavın deniz suyuyla temas etmesi halinde klor dumanlarının ortaya çıkabileceğini biliyoruz. Dolayısıyla lavlar denize doğru akarken yerel bir tehlike söz konusu olacaktır" diyor ve ekliyor: "Bir başka şey de lavların denizle buluştuğu yerde kararsız hale gelebileceği ve küçük patlamalar olabileceğidir. Bu nedenle, deniz ve lavın buluştuğu yer her zaman tehlikeli olacaktır."