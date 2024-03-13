ABD enflasyonu beklentileri aştı

ABD'nin enflasyonu beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Enflasyon şubatta aylık bazda yüzde 0,4 arttı, yıllık bazda ise yüzde 3,2 arttı.

ABD enflasyonu beklentileri aştı
Editör: Yasin Kerim Aşan

ABD enflasyonu beklentileri aştı. ABD Çalışma Bakanlığı, şubat ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı.

Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı. Yıllık bazda ise yüzde 3,2 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de şubatta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3,8 artış gösterdi.

Enflasyon verileri sonrası piyasalarda da hareketlenme yaşandı. Dolar 33 lira 36 kuruşa tırmanırken avro 36 lira 48 kuruş seviyesine çıktı. Gram altın tarihi zirvesini 2 bin 273 liraya taşıdı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# abd # enflasyon # ekonomi
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