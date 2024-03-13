Bitcoin’in artma sebebi Trump mı?

2021'de kripto para birimlerinin "gerçekleşmeyi bekleyen bir felaket" olduğu uyarısında bulunan Eski ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü CNBC'ye verdiği röportajda duruşunu yumuşatmış görünüyor. Alternatif para birimlerinin popülerliğini kabul ederek, Bitcoin'in geçen ay tanıttığı özel üretim Trump spor ayakkabılarının birçok alıcısı tarafından kullanıldığını belirtti.

Cumhuriyetçi aday, "Muhtemelen bazı düzenlemeler yapmak zorundasınız, ancak birçok insan bunu benimsiyor. Giderek daha fazla insanın Bitcoin ödemek istediğini görüyorum ve ilginç bir şey görüyorsunuz, bu yüzden öyle ya da böyle bununla yaşayabilirim." ifadelerini kullandı.

Trump Bitcoin için "Bu ek bir para birimi biçimi. Eskiden, 'Tek bir para birimi istiyorum, doları istiyorum, insanların dolardan ayrılmasını istemiyorum' derdim. Ben de böyle hissediyorum ama size söyleyeyim, Bitcoin bir hayat kazandı." şeklinde konuştu. Bitcoin, Trump'ın röportajından sonra ilk kez 72 bin doların üzerine çıktı. Ethereum, Solana ve Dogecoin de dahil olmak üzere diğer kripto para birimleri de yükselişe geçti.