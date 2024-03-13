Vatan Partisi İBB Başkan Adayı İbrahim Okan Özkan esnafı ziyaret etti

Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Okan Özkan, Şişli'de bulunan Perpa Ticaret Merkezi'ni ziyaret etti. Esnafın sorularını dinleyen Özkan, sanayi ve istihdamı Anadolu'ya taşıyacaklarını söyledi.

Editör: Yasin Kerim Aşan
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Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Okan Özkan, seçim çalışmalarını yoğunlaştırdı.

İbrahim Okan Özkan, Şişli'de bulunan Perpa Ticaret Merkezi'ni ziyaret etti. Esnafın sorularını dinledi, projelerini anlattı.

Özkan, esnafa Vatan Partisi'nin belediyeciliğe dair politikalarıyla ilgili bilgi verdi.

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