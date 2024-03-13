"Sandığınız değişti" mesajına dikkat! Dolandırıcıların yeni taktiği yerel seçimler

Dolandırıcılar yerel seçimleri de fırsata çevirdi. Dolandırıcıların seçim sahtekârlığında da kendilerini Yüksek Seçim Kurulu olarak tanıtıyorlar.

YSK’nin sayfasını kopyalayan dolandırıcılar gönderdikleri mesajla vatandaştan kimlik bilgilerini ele geçirmeyi hedefliyorlar.

Dolandırıcılar aynı zamanda, 444 veya 850 ile başlayan numaralardan arayarak "YSK’den arıyoruz. Seçmen kaydınızda bir değişiklik var. Düzeltmemiz için bazı bilgiler gerekiyor." şeklinde vatandaşları tuzağa çekmeye çalışıyor.

Uzmanlar, vatandaşları bu tür mesajlara ve telefon aramalarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.