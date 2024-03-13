Balalayka ile İstiklal Marşı! Türk ve Rus sanatçılar İstiklal Marşı'nı birlikte seslendirdi
Batılı emperyalistlere karşı omuz omuza mücadele veren iki halk: Türkiye ve Rusya halkları... İstiklal Marşının kabulünün 103. yıldönümünde Türk ve Rus sanatçılar milli çalgılarla İstiklal Marşı'nı seslendirdi. Ortaya çarpıcı bir çalışma ortaya çıktı. İşte o klip...
İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıldönümünde anlamlı bir projeye imza atıldı.
Batılı emperyalistlere karşı omuz omuza mücadele vermiş olan Türkler ile Ruslar İstiklal Marşı'nı yöresel müzik aletleriyle seslendirdi. Projede Türk ve Rus sanatçılar birlikte çalıştı. Projede 115 kişi yer aldı.
İstiklal Marşı'nın bestelenmiş ilk iki kıtası Türkiye'ye özgü kemane, kanun, ney, tambur, ud, bağlama, kopuz, keman gibi müzik aletleri ve Rusya'ya ait yöresel müzik aletleri olan bayan, balalayka ve gusli ile icra edildi.
Türk ve Rus sanatçılarının seslendirdiği İstiklal Marşı klibi Moskova Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen etkinlikte gösterildi.
Etkinliğe Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç de katıldı. Bilgiç yaptığı konuşmada "Gazze'de bugün tanık olduğumuz yüzyıl önce verdiğimiz destansı mücadelenin ne kadar önemli olduğunu gözler önüne sermektedir." ifadelerini kullandı.