Gazze'de can kaybı 31 bin 272'ye yükseldi!

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik insanlık dışı saldırılarını sürdürüyor. Bölgede 159 gündür devam eden katliamlarla ilgili son durum hakkında Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra'dan açıklama geldi.

Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'de 88 Filistinliyi öldürdüğünü ve 135 Filistinliyi yaraladığını bildirdi.

Böylece, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin 272'ye, yaralı sayısı da 73 bin 24'e ulaştı.

Eşref el-Kudra ayrıca, İsrail ordusunun öldürdüğü Filistinlilerin yüzde 72'sinin kadın ve çocuk olduğunu vurguladı.

İsrail'in Gazze'de son 24 saatte "10 katliam" gerçekleştirdiğini belirten Kudra, enkaz altında ve yol kenarlarında hala ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını kaydetti.