İzmit Körfezi'ndeki renk değişiminin sebebi ne? TÜBİTAK renk değişiminin kaynağını belirledi

Geçtiğimiz hafta, İzmit Körfezi'nde Körfez ilçesi Tütünçiftlik Sahili'nde denizin rengi kırmızıya dönüşmüştü. Yaşanan renk değişiminin sebebi merak edilirken konuyla ilgili Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden açıklama geldi.

Buna göre, deniz yüzeyinin bir kısmında yaşanan renk değişimiyle ilgili inceleme başlatıldı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, renk değişimi gözlenen bölgelerden numuneler aldı. Söz konusu numuneler, analiz edilmek üzere TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Deniz Araştırmaları ve Teknolojileri Laboratuvarlarına gönderildi.

TÜBİTAK MAM tarafından yapılan mikroskobik incelemelerde, renk değişiminin mevsimsel olarak fitoplankton (alg) çoğalmasından kaynaklandığı ve herhangi bir müsilaj oluşumu gözlemlenmediği belirlendi.

Marmara Denizi'nin farklı kesimlerinde de yaşanan bu değişimin, en önemli sebebinin ise yağış sonrasında azot ve fosfor gibi besin elementlerinin deniz ortamına girmesinden kaynaklandığı tespit edildi.

Büyükşehir yetkilileri, ilkbahar aylarında suyun renginin kırmızı veya kahverengiye dönmesine neden olan biyolojik değişimin kısa süreliğine görülebileceğini belirtti.