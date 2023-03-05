ABD Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley YPG/PKK'yı ziyaret etti

BD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Dave Butler, “General Milley, bugün (ABD’li) komutanlar ve askeri birliklerle görüşmek üzere Suriye’nin kuzeyini ziyaret etti. IŞİD ile mücadele misyonuyla ilgili güncel bilgileri aldı, kuvvet koruma tedbirlerini inceledi ve Hol mülteci kampındaki mültecilerin ülkelerine iade edilmesi çabalarını değerlendirdi” açıklamasında bulundu.

Amerikan medyasındaki haberlere göre, Milley, kendisiyle seyahat eden muhabirlerin, Suriye’de yaklaşık 900 Amerikan askerinin konuşlandırılmasının alınan riske değip değmeyeceğine ilişkin sorularına, “Bunun önemli olduğunu düşünüyorsanız, o zaman cevabım evet” yanıtını verdi.

SURİYE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI ZİYARETE TEPKİ GÖSTERDİ

Yapılan açıklamada "“Haber vermeden üst düzey bir ABD’li yetkilinin Suriye’nin kuzeydoğusundaki askeri üsse gitmesi yasa dışı ve ülkenin toprak bütünlüğüne yönelik alçakça bir ihlal” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: aydinlik.com.tr