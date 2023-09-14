ABD Genelkurmay Başkanı itiraf etti! Savaş kaybedildi
ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'den Afganistan itirafı geldi. Afganistan'dan apar topar kaçmak durumunda kalan ABD ordusunun başındaki isim Milley, "savaş kaybedildi" dedi.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 20 yıllık Afganistan işgali sonunda askerlerini geri çekme kararı aldı. ABD'nin geri çekilişi bile trajik ve dramatik görüntülere sahne olmuş, ABD ordusuyla işbirliği yapan bir kesim Afganlılar uçakların kanatlarına tırmanmaya çalışmıştı. ABD'nin Afganistan yenilgisi Vietnam'dan sonra en büyük askeri yenilgi olarak kabul ediliyor.
ABD GENELKURMAY BAŞKANI'NDAN AFGANİSTAN AÇIKLAMASI
ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'den Afganistan yenilgisiyle ilgili itiraf geldi.
Milley, ABC televizyonuna verdiği demeçte, "İstediğim gibi bitmedi, hiçbirimizin istediği gibi sona ermedi. Düşman, destek verdiğiniz başkenti işgal ettiğinde bu stratejik bir gerilemedir, stratejik başarısızlıktır." dedi.
20 YILLIK İTİRAF: AFGANİSTAN'DA KAYBETTİK
Milley, şunları ifade ettil:
- Daha geniş anlamda savaş kaybedildi. Taliban ve müttefikleriyle 20 yıldan fazla bir süredir savaşıyorduk. Onlar, şu an burada değinmeye vaktimin olmadığı birçok nedenden dolayı başkentte galip geldiler. Elbette çoğumuz 11 Eylül'den bu yana pek çok pişmanlık yaşadık.
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