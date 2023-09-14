ABD Genelkurmay Başkanı itiraf etti! Savaş kaybedildi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 20 yıllık Afganistan işgali sonunda askerlerini geri çekme kararı aldı. ABD'nin geri çekilişi bile trajik ve dramatik görüntülere sahne olmuş, ABD ordusuyla işbirliği yapan bir kesim Afganlılar uçakların kanatlarına tırmanmaya çalışmıştı. ABD'nin Afganistan yenilgisi Vietnam'dan sonra en büyük askeri yenilgi olarak kabul ediliyor.

ABD GENELKURMAY BAŞKANI'NDAN AFGANİSTAN AÇIKLAMASI

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'den Afganistan yenilgisiyle ilgili itiraf geldi.

Milley, ABC televizyonuna verdiği demeçte, "İstediğim gibi bitmedi, hiçbirimizin istediği gibi sona ermedi. Düşman, destek verdiğiniz başkenti işgal ettiğinde bu stratejik bir gerilemedir, stratejik başarısızlıktır." dedi.

20 YILLIK İTİRAF: AFGANİSTAN'DA KAYBETTİK

Milley, şunları ifade ettil: