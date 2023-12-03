ABD Sorunları Bitmeyen F-35 Savaş Uçaklarına Çözüm Arıyor



Dünyanın en maliyetli silah sistemleri arasında bulunan F-35 projesinde sorunlar bitmiyor. Yazılım problemleriyle gündemden düşmeyen F-35'ler havada da kalamıyor.



Bugüne kadar yazılım ve teknik arızalardan dolayı 22 kazaya karışan F-35'ler için ABD henüz bir çözüm bulmuş değil.



F-35 jetlerinin motorlarında yapılması gereken revizyonun maliyetinin 40 milyar doları civarı olduğu tahmin ediliyor.



Eylül 2023'te ABD'ye ait bir F-35 jeti Güney Carolina eyaleti üzerinde seyrederken kaybolmuştu. Pilot fırlatma koltuğu ile kurtulurken uçağı kaybeden ABD ordusu 'Kayıp F-35 savaş uçağını bulmamıza yardım edin' diyerek halka çağrı yapmıştı. ABD'nin dünyanın en pahalı jetini kaybetmesi sosyal medyada alay konusu olmuştu.



Şimdi ise yine sosyal medyada düşen bir F-35 fotoğrafı dünyanın gündeminde... Amerikan Hava Kuvvetleri’nin tedarikçisi Lockheed Martin, sorunları bitmeyen F-35'lerden toplama jet yapmaya başladığını açıkladı.



Mühendisler 10 yıl önce kazalara karışan iki uçağın hasarsız kısımları, "Franken-bird" yöntemi ile birleştirilerek tek bir hasarsız uçağa dönüştürülmeye çalışılıyor.



Türkiye, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri satın almasının ardından, ABD'nin yaptırımlarıyla karşılaşmış; 1.4 milyar dolar ödediği F-35 projesinden çıkarılmıştı. Ankara, F-35 projesine ödenen paraya karşılık,Washington'dan 40 adet yeni nesil F16 ve mevcut uçaklar için modernizasyon kiti talep etmişti.