ABD Sorunları Bitmeyen F-35 Savaş Uçaklarına Çözüm Arıyor

ABD sorunları bitmeyen F-35 savaş uçakları için çözüm arayışında… Amerikan Hava Kuvvetleri, 10 yıl önce kazalara karışan iki uçağın parçalarından "toplama F-35" yapmayı deniyor.

ABD Sorunları Bitmeyen F-35 Savaş Uçaklarına Çözüm Arıyor


Dünyanın en maliyetli silah sistemleri arasında bulunan F-35 projesinde sorunlar bitmiyor. Yazılım problemleriyle gündemden düşmeyen F-35'ler havada da kalamıyor.

Bugüne kadar yazılım ve teknik arızalardan dolayı 22 kazaya karışan F-35'ler için ABD henüz bir çözüm bulmuş değil.

F-35 jetlerinin motorlarında yapılması gereken revizyonun maliyetinin 40 milyar doları civarı olduğu tahmin ediliyor.

Eylül 2023'te ABD'ye ait bir F-35 jeti Güney Carolina eyaleti üzerinde seyrederken kaybolmuştu. Pilot fırlatma koltuğu ile kurtulurken uçağı kaybeden ABD ordusu 'Kayıp F-35 savaş uçağını bulmamıza yardım edin' diyerek halka çağrı yapmıştı. ABD'nin dünyanın en pahalı jetini kaybetmesi sosyal medyada alay konusu olmuştu.

Şimdi ise yine sosyal medyada düşen bir F-35 fotoğrafı dünyanın gündeminde... Amerikan Hava Kuvvetleri’nin tedarikçisi Lockheed Martin, sorunları bitmeyen F-35'lerden toplama jet yapmaya başladığını açıkladı.

Mühendisler 10 yıl önce kazalara karışan iki uçağın hasarsız kısımları, "Franken-bird" yöntemi ile birleştirilerek tek bir hasarsız uçağa dönüştürülmeye çalışılıyor.

Türkiye, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri satın almasının ardından, ABD'nin yaptırımlarıyla karşılaşmış; 1.4 milyar dolar ödediği F-35 projesinden çıkarılmıştı. Ankara, F-35 projesine ödenen paraya karşılık,Washington'dan 40 adet yeni nesil F16 ve mevcut uçaklar için modernizasyon kiti talep etmişti.

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# abd # Türkiye ABD F 35
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