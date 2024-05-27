Vatan Partisi Eskişehir'in sarsılmaz direklerinden Ahmet Karatepe son yolculuğuna uğurlandı

Vatan Partisi'nin Eski Eskişehir İl Başkanı Ahmet Karatepe, 75 yaşında vefat etti. Karatepe, dava arkadaşlarının omuzlarında son yolculuğuna uğurlandı.



Lise öğrencisiyken Vatan Partisi'ne katılan Ahmet Karatepe sarsılmaz bilinciyle son nefesine kadar Milli Demokratik Devrimin neferiydi. Köy enstitülü ahlakıyla yetişerek bir dönem öğretmenlik yapan Karatepe, Eskişehir'de yetişen Vatan Partisi gençliğinin de hocasıydı.



60 yıldır soluksuz devrim mücadelesi veren Ahmet Karatepe, akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti. Mücadele arkadaşları Karatepe'nin hayatı bir sınıf gibi görüp, hayattan öğrendiklerini mücadelesine uyguladığını belirtti.