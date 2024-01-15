ABD, Suriye ve Irak'a bin 500 asker daha gönderiyor.



Haberi Amerikalı CBSNews (SİBİES NİIVS) kanalı paylaştı.



Habere göre ABD yönetimi, asker takviyesini Ordu yerine New Jersey (NİIV CÖRSİ) Ulusal Muhafızlarından yapacak.



New Jersey Ulusal Muhafızları, 2022'nin Aralık ayında “Devlet Ortaklığı Programı” kapsamında Rum Milli Muhafız Ordusu ile eşleştirilmiş ve iki güç ortak eğitimler yapmıştı.



ABD, Suriye'de Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla birlikte harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken, petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti. Terör örgütü PKK/YPG'ye desteğini sürdüren ABD güçleri, hâlihazırda Suriye'de Haseke, Rakka ve Deyrezor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerde çok sayıda üs ve askeri noktada varlık gösteriyor. Suriye'de resmi olarak 900 ABD askeri bulunduğu bildiriliyor.



Irak'ta ise 2021'den bu yana “yalnızca danışmanlık görevi yapmak üzere” 2 bin 500 ABD askeri kaldığı belirtiliyor.



CBSNews Suriye ve Irak'a gönderilecek bin 500 ABD askeri ile ilgili olarak 2008'den bu yana yapılan en büyük konuşlandırma olacak ifadelerini kullandı.