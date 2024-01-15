Emekliler dikkat! Maaş zamları sisteme yansıdı...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin göz kulağı maaş zamlarına yansıtılacak olan seyyanen zam için yapılacak olan yasal düzenlemedeyken, 3 Ocak tarihinde açıklanan 6 aylık enflasyon verileri ışığında yüzde 37.57'lik zam oranı hesaplara eklendi.

e-Devlet vatandaş portalından ödeme bilgilerini kontrol eden emekliler, yapılan yüzde 37.57'lik zammın sisteme yansıdığını fark etti.

Ancak emekliye yapılacak zam oranı henüz netleşmedi. Yüksek enflasyon ve artan konut fiyatları emekliyi adeta barut fıçısına çevirmişken, Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakanlığı ise seyyanen zammı içeren çalışmayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunmaya hazırlanıyor.

Çalışmanın bu hafta yapılacak olan Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda gündeme gelmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise toplantı sonrası yapacağı açıklamayla en düşük emekli aylığını da duyurması planlanıyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Buna göre hâli hazırda 7 bin 500 TL olan en düşük emekli aylığının zamlarla birlikte ne kadar olacağı merak ediliyor.

Seyyanen zam ile birlikte en düşük emekli maaşının 10 bin TL'nin üzerine çıkması genel bir beklentiyken, emekliler ise kendilerine ödenecek zammın tasarruf planı çerçevesinde değerlendirmemesi gerektiğini dile getiriyor.

Nitekim enflasyonun yanı sıra çoğu emeklinin maaşı oturdukları konut kirasına dahi yetmiyor.