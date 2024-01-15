7500 TL emekli maaşı alanlar dikkat! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Refah payı...

4A SSK 4B Bağkur emekli maaşı zammı yüzde 37,57 olmuştu. Memur emeklisi ise yüzde 49,25’lik zamma hak kazanmıştı. Zamlı emekli maaş tablosu 7500 TL üzerinde alan vatandaşlar için netleşti. Rakamlar e-Devlet’e de yansıdı. Ancak memur ve işçi emeklisi arasında oluşan 11,68 puanlık fark en düşük emekli maaşı alan milyonlarca kişiyi emekliye refah payı için beklentiye soktu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekli zammı için yardımcısı Cevdet Yılmaz koordinasyonunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’na alternatifli bir çalışma talimatı vermişti. O çalışmalar da sona gelindi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Şu an 7500 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı için farklı senaryoların yer aldığı çalışmanın detayları da ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre çalışmada Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur’lular lehine ortaya çıkacak fark dikkate alındı. Kabine Toplantısı’nın Salı ya da Çarşamba günü toplanması ve çalışmanın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulması bekleniyor.

Refah payı, seyyanen zam ve emekli kök maaş düzenlemesi alternatifleri ile 11-12 bin TL arasında olması beklenen 2024 emekli taban maaşı rakamının Kabine Toplantısı’nda kesinleşerek, akabinde Meclis’e iletilmesi bekleniyor.

Çalışma hayatına ilişkin yeni yasa teklifi bugün TBMM Başkanlığı’na sunulacak. Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek teklif, komisyon sürecinin ardından TBMM Genel Kuruluna sevk edilecek. SSK ve Bağkur emekli aylıklarına iyileştirme yapılmasına ilişkin düzenlemenin ise Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kararlaştırılmasının ardından komisyon sürecinde teklife eklenmesi bekleniyor.