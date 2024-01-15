Elinde altını olanlar dikkat! 15 gün sonra... 15 Ocak 2024 altın fiyatları
Elinde altın olanlar, altın yatırımı yapacak olanlar ve altın ile borçlananlar 2024 yılında altında fiyatların nasıl seyredeceğini merak ediyor. Uzmanlar 15 gün sonra açıklanacak olan FED faiz oranları ile birlikte altında yükselişin süreceğini vurguladı. İşte 15 Ocak 2024 altın fiyatları...
Altın yatırımı yapmak isteyenler, elinde altın olanlar ve altın ile borçlananlar altın fiyatlarını günlük olarak takip ediyor. Yatırımcılar 2024 yılında altının nasıl bir yön izleyeceği konusunda araştırmalarına devam ederken 2023'ün son günlerinde uzmanların söylediği üzere 2024 yılının başlaması ile birlikte altın yukarı yönlü seyrine devam ediyor.
Ekonomist Tunç Şatıroğlu'da, 2024 yılında da altın fiyatlarının yükselmeye devam edeceğini vurguladı.
Şatıroğlu, Fed'in önümüzdeki dönemlerde faiz indirimine başlayacağının altını çizerek bunun altın fiyatları açısından pozitif olacağını belirtti.
2070 dolara kadar tırmanan ons altının görmüş olduğu zirveleri tazeleyeceğini belirten Tunç Şatıroğlu, 2024'ün altının yılı olacağını söyledi. Ons altında zirve beklentisine paralel olarak gram altın fiyatlarına ilişkinde, "Ekim ayından beri alınması gerektiğini söylüyoruz. Bu yıl gram altın en fazla kazandıran yatırım araçlarından biri olacak" diye konuştu.
Peki altın ne kadar oldu? İşte 15 Ocak 2024 altın fiyatları...
15 OCAK 2024 ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
Kapalıçarşı
- Gram altın alış: 1.987,06₺
- Gram altın satış: 1.987,35₺
Kuyumcu
- Gram altın alış: 1.939,37₺
- Gram altın satış: 2.031,07₺
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Kapalıçarşı
- Çeyrek altın alış: 3.353,00₺
- Çeyrek altın satış: 3.405,00₺
Kuyumcu
- Çeyrek altın alış: 3.272,53₺
- Çeyrek altın satış: 3.479,91₺
YARIM ALTIN NE KADAR?
Kapalıçarşı
- Yarım altın alış: 6.706,00₺
- Yarım altın satış: 6.799,00₺
Kuyumcu
- Yarım altın alış: 6.545,06₺
- Yarım altın satış: 6.948,58₺
TAM ALTIN NE KADAR?
Kapalıçarşı
- Tam altın alış: 13.370,00₺
- Tam altın satış: 13.556,00₺
Kuyumcu
- Tam altın alış: 13.049,12₺
- Tam altın satış: 13.854,23₺
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Kapalıçarşı
- Cumhuriyet altını alış: 13.862,00₺
- Cumhuriyet altını satış: 13.868,00₺
Kuyumcu
- Cumhuriyet altını alış: 13.529,31₺
- Cumhuriyet altını satış: 14.173,10₺
ATA ALTIN NE KADAR?
Kapalıçarşı
- Ata altın alış: 13.761,00₺
- Ata altın satış: 13.950,00₺
Kuyumcu
- Ata altın alış: 13.430,74₺
- Ata altın satış: 14.256,90₺