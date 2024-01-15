Elinde altını olanlar dikkat! 15 gün sonra... 15 Ocak 2024 altın fiyatları

Altın yatırımı yapmak isteyenler, elinde altın olanlar ve altın ile borçlananlar altın fiyatlarını günlük olarak takip ediyor. Yatırımcılar 2024 yılında altının nasıl bir yön izleyeceği konusunda araştırmalarına devam ederken 2023'ün son günlerinde uzmanların söylediği üzere 2024 yılının başlaması ile birlikte altın yukarı yönlü seyrine devam ediyor.

Ekonomist Tunç Şatıroğlu'da, 2024 yılında da altın fiyatlarının yükselmeye devam edeceğini vurguladı.

Şatıroğlu, Fed'in önümüzdeki dönemlerde faiz indirimine başlayacağının altını çizerek bunun altın fiyatları açısından pozitif olacağını belirtti.

2070 dolara kadar tırmanan ons altının görmüş olduğu zirveleri tazeleyeceğini belirten Tunç Şatıroğlu, 2024'ün altının yılı olacağını söyledi. Ons altında zirve beklentisine paralel olarak gram altın fiyatlarına ilişkinde, "Ekim ayından beri alınması gerektiğini söylüyoruz. Bu yıl gram altın en fazla kazandıran yatırım araçlarından biri olacak" diye konuştu.

Peki altın ne kadar oldu? İşte 15 Ocak 2024 altın fiyatları...

15 OCAK 2024 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı

Gram altın alış: 1.987,06₺

Gram altın satış: 1.987,35₺

Kuyumcu

Gram altın alış: 1.939,37₺

Gram altın satış: 2.031,07₺

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı

Çeyrek altın alış: 3.353,00₺

Çeyrek altın satış: 3.405,00₺

Kuyumcu

Çeyrek altın alış: 3.272,53₺

Çeyrek altın satış: 3.479,91₺

YARIM ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı

Yarım altın alış: 6.706,00₺

Yarım altın satış: 6.799,00₺

Kuyumcu

Yarım altın alış: 6.545,06₺

Yarım altın satış: 6.948,58₺

TAM ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı

Tam altın alış: 13.370,00₺

Tam altın satış: 13.556,00₺

Kuyumcu

Tam altın alış: 13.049,12₺

Tam altın satış: 13.854,23₺

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Kapalıçarşı

Cumhuriyet altını alış: 13.862,00₺

Cumhuriyet altını satış: 13.868,00₺

Kuyumcu

Cumhuriyet altını alış: 13.529,31₺

Cumhuriyet altını satış: 14.173,10₺

ATA ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı

Ata altın alış: 13.761,00₺

Ata altın satış: 13.950,00₺

Kuyumcu