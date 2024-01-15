Meteoroloji uyardı! O illerde çığ tehlikesi... 15 Ocak 2024 hava durumu
Ocak ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte havalar iyice soğudu ve bir çok ilde kar yağışlarıyla birlikte köy yolları kapandı. Meteoroloji genel müdürlüğü Kuzey Doğu, Doğu Karadeniz ve Doğu bölgelerinde oluşabilecek çığ tehlikelerine karşı uyardı. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte yanıtı...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege. Akdeniz bölgesi ile Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Kıyı Ege, Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı kıyı kesimleri ile Antalya'nın batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Toroslar Mevkii'nde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların kuzey, iç ve batı kesimlerde (4-6 derece) artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara ve Ege ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Kıyı Ege, Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı kıyı kesimleri ile Antalya'nın batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, su baskını vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ve Ege ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
15 OCAK 2024 HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Edremit Körfezi çevreleri ile akşam saatlerinden sonra bölgenin batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde, Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı kıyı kesimleri yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
- EDİRNE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
- İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
- KIRKLARELİ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
- KOCAELİ °C, 13°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde İzmir'in güney ve batı kesimlerinin, sabah ve öğle saatlerinde Aydın ve Muğla ile Edremit Körfezi çevrelerinin, zamanla bölgenin batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
- A.KARAHİSAR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
- DENİZLİ °C, 13°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
- İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde güney ve batı kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren il genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
- MANİSA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Batı Akdeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz'in doğusunun, akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Antalya'nın batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Toroslar Mevkii'nde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- ADANA °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
- ANTALYA °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların Toroslar Mevkii'nde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
- HATAY °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
- ISPARTA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- ANKARA °C, 8°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
- ÇANKIRI °C, 6°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 8°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
- KONYA °C, 9°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- BOLU °C, 8°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
- DÜZCE °C, 11°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
- KASTAMONU °C, 8°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
- ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- AMASYA °C, 9°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
- SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
- TOKAT °C, 11°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
- TRABZON °C, 10°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- ERZURUM °C, -2°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
- KARS °C, 0°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
- MALATYA °C, 4°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
- VAN °C, 3°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
- DİYARBAKIR °C, 8°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
- GAZİANTEP °C, 6°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
- SİİRT °C, 8°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
- ŞANLIURFA °C, 8°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu