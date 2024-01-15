Akaryakıta zam mı geliyor? 15 Ocak 2024 Akaryakıt fiyatları...

Brent petrol fiyatları Türkiye'de tüm Dünya'da olduğu gibi akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde baş etken oluyor. Son olarak brent petrol Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerle birlikte zamlandı. Brent Petrolün fiyatı yüzde 2,5 artış ile varil başına 79 doların üzerine çıktı. Peki bu durum akaryakıta zam olarak yansır mı?

Uzmanlarda ve analistlerde brent petrolde yaşanan bu artışın şu an bir zam durumu doğurmadığını ancak artışın sürmesi halinde gelecek zamların yüklü olacağı görüşü hakim. Peki 15 Ocak 2024 akaryakıt fiyatları nedir? İşte yanıtı...

15 OCAK 2024 AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 36.87

Motorin litre fiyatı: 39,03

LPG: 19.83

Anadolu Yakası

Benzin fiyatı: 36.78

Motorin fiyatı: 38.93

LPG: 19.36

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 37.50

Motorin litre fiyatı: 39.69

LPG litre fiyatı: 19.70

İZMİR