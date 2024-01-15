Dolar bugün ne kadar? Dolar yükseldi, vatandaşlar döviz bürolarının yolunu tuttu! Yılsonu için rakam verildi

Dolar ve diğer dövizler ülkemizde en popüler yatırım araçları olmaya devam ediyor. Doların 30 TL'yi geçmesi ile birlikte vatandaşlar ellerinde bulunan dolarları bozdurmak ya da yıl sonu tahminleri ışığında döviz almak için döviz bürolarının yolunu tuttu. Uzmanlar ise yılsonu için rakam verdi...

Dolar bugün ne kadar? Dolar yükseldi, vatandaşlar döviz bürolarının yolunu tuttu! Yılsonu için rakam verildi
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Bir süredir kurlarda yaşanan dalgalanma kendini yükselişe bıraktı. Dolar 30 TL'nin üzerine çıkarak tarihi seviyeye ulaştı. Dolar  ve diğer kurların popüler yatırım araçları olması vatandaşların günlük olarak dolar ve diğer döviz cinslerinin fiyatlarını araştırması ile sonuçlanıyor. Vatandaşların gözlerini dolarda yaşanan yükselişe çevirmesi ile birlikte uzmanlardan tahminler gelmeye başladı. Piyasa uzmanı Reşat Yılmaz, "32-33 TL bandının seçime kadar görülmesi çok yüksektir. Yeni rekorlar peş peşe gelecektir. Yıl sonunda biz dolar kurunu 38-40 TL bandında bekliyoruz" dedi.

Dolar bugün ne kadar? Dolar yükseldi, vatandaşlar döviz bürolarının yolunu tuttu! Yılsonu için rakam verildi - Resim : 1

Açıklamasının devamında Yılmaz "Faizler gerçekten beklentiyi karşılayamadı. Yabancı sermaye girişi olmadı. Bunlar hep büyük etken oldu. Yeni rekorlar peş peşe gelecektir. Yılsonunda biz dolar kurunu 38-40 TL bandında bekliyoruz. Gerçekçi olmak lazım. Ekran fiyatlarını takip eden vatandaş Kapalıçarşı'ya geldiği zaman hayal kırıklığı yaşıyor" dedi.

DÖVİZ FİYATLARI

Geçen hafta 30 lirayı aşmasının ardından dolar/TL 30,08 seviyesinde işlem görüyor. Euro/TL 33,02 civarında seyrediyor.

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