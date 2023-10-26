ABD Temsilciler Meclisi'nin Yeni Başkanının İlk İşi İsrail'e Destek Vermek Oldu

ABD yeni Temsilciler Başkanını seçti. ABD Temsilciler Meclisi Başkanlığına seçilen Mike Johnson'ın ilk günündeki ilk icraatı ise İsrail'e desteğin beyan edildiği karar tasarısını oylamaya sunmak oldu.

ABD Temsilciler Meclisi'nin Yeni Başkanının İlk İşi İsrail'e Destek Vermek Oldu
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Temsilciler Meclisi Kevin McCarthy'nin görevden alınmasının ardından geçen 3 haftanın sonunda yeni başkanını seçti. Yeni başkan olarak seçilen isim Mike Johnson oldu. Johnson, ilk icraat olarak İsrail konusunda bekleyen karar tasarısını oylamaya sundu. Tasarı, 10 üyenin "hayır" oyuna karşı, 412 üyenin "evet" oyuyla kabul edildi. Kabul edilen tasarıda, Temsilciler Meclisinin, "Hamas saldırıları karşısında İsrail'e desteği beyan ediliyor.

Ayrıca tasarıda, Hamas'ın saldırıları kınanırken, Hamas'a bir an önce saldırılarını bitirmesi ve rehineleri serbest bırakması çağrısı yapıldı. Johnson, oylama öncesi yaptığı açıklamada, "Ülkemizin, Orta Doğu'daki en büyük müttefiki saldırı altında. Bu nedenle Genel Kurula getirdiğim ilk tasarı, can dostumuz İsrail'e destek beyanımız olacak." ifadesini kullandı. Temsilciler Meclisindeki ilk Müslüman kadın üyeler, Rashida Tlaib ve Ilhan Omar, tasarıya "red" oyu verdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# ABD Temsilciler Meclisi # abd # israil
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