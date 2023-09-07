ABD Ukrayna'ya uranyumlu mühimmat gönderiyor! Rusya'dan o karara sert tepki geldi

ADB, Ukrayna'ya seyreltilmiş uranyum içeren mühimmat göndereceğini açıklamıştı. Kremlin'den o açıklamaya sert tepki geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin kararına tepki gösterdiği açıklamasında, "Zayıflatılmış uranyumlu mermilerin kullanılmasının sonuçlarının sorumluluğu tamamen ABD'nin olacaktır." dedi.

ABD'DEN UKRAYNA'YA URANYUMLU MÜHİMMAT

ABD Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya askeri yardım yapacağını duyurmuştu. Yapılan duyuruda yer alan ve Abrams tanklarının kullanması için üretilen mühimmatın uranyum içermesi tartışmalara neden olmuştu.

Seyreltilmiş ya da azaltılmış uranyum verilen madde ile çekirdeği üretilen mühimmat, kitlesel imha silahları kategorisine girmese dahi tahribat açısından güçlü olduğu ve onkolojik hastalıklara neden olduğu belirtiliyor.

KREMLİN O KARARA SERT TEPKİ GÖSTERDİ

ABD'nin kararı sonrası Kremlin'den ilk açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu mühimmatların geçmişte Yugoslavya'da aktif bir şekilde kullanıldığına işaret etti. Peskov, bu mermilerin kullanımının uluslararası kuruluşlar tarafından bile kaydedilen çok üzücü sonuçlara yol açtığını söyledi.

Peskov, "Zayıflatılmış uranyumlu mermilerin kullanılmasının sonuçlarının sorumluluğu tamamen ABD'nin olacaktır. Herkes bunun bilincinde olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Peskov, bu mühimmatların kullanımının daha önce onkoloji ve diğer hastalıklardan muzdarip insan sayısını artırdığına dikkati çekerek bu sorunların mühimmatların kullanıldığı bölgelerde bulunanların sonraki nesilleri üzerinde de hissedildiğini dile getirdi.