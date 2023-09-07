ABD Ukrayna'ya uranyumlu mühimmat gönderiyor! Rusya'dan o karara sert tepki geldi

ABD, Ukrayna'da Abrams tanklarında kullanılmak üzere uranyum içeren mühimmat gönderme kararı alındı. Daha önce Yugoslavya'da da kullanılan bu mühimmatın gönderilme kararına Rusya'dan sert tepki geldi. Kremlin, mühimmatın kullanımının sonuçlarından ABD'nin sorumlu olacağını belirtti.

ABD Ukrayna'ya uranyumlu mühimmat gönderiyor! Rusya'dan o karara sert tepki geldi
Son Güncelleme:

ADB, Ukrayna'ya seyreltilmiş uranyum içeren mühimmat göndereceğini açıklamıştı. Kremlin'den o açıklamaya sert tepki geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin kararına tepki gösterdiği açıklamasında, "Zayıflatılmış uranyumlu mermilerin kullanılmasının sonuçlarının sorumluluğu tamamen ABD'nin olacaktır." dedi.

ABD'DEN UKRAYNA'YA URANYUMLU MÜHİMMAT

ABD Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya askeri yardım yapacağını duyurmuştu. Yapılan duyuruda yer alan ve Abrams tanklarının kullanması için üretilen mühimmatın uranyum içermesi tartışmalara neden olmuştu.

ABD Ukrayna'ya uranyumlu mühimmat gönderiyor! Rusya'dan o karara sert tepki geldi - Resim : 1

Seyreltilmiş ya da azaltılmış uranyum verilen madde ile çekirdeği üretilen mühimmat, kitlesel imha silahları kategorisine girmese dahi tahribat açısından güçlü olduğu ve onkolojik hastalıklara neden olduğu belirtiliyor. 

Pentagon'un açıkladığı askeri yardımda dikkat çeken ayrıntı! ABD Ukrayna'ya seyreltilmiş uranyum içeren mühimmat gönderiyorPentagon'un açıkladığı askeri yardımda dikkat çeken ayrıntı! ABD Ukrayna'ya seyreltilmiş uranyum içeren mühimmat gönderiyorDünya

KREMLİN O KARARA SERT TEPKİ GÖSTERDİ

ABD'nin kararı sonrası Kremlin'den ilk açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu mühimmatların geçmişte Yugoslavya'da aktif bir şekilde kullanıldığına işaret etti. Peskov, bu mermilerin kullanımının uluslararası kuruluşlar tarafından bile kaydedilen çok üzücü sonuçlara yol açtığını söyledi.

Peskov, "Zayıflatılmış uranyumlu mermilerin kullanılmasının sonuçlarının sorumluluğu tamamen ABD'nin olacaktır. Herkes bunun bilincinde olmalıdır." ifadelerini kullandı.

ABD Ukrayna'ya uranyumlu mühimmat gönderiyor! Rusya'dan o karara sert tepki geldi - Resim : 3

Ayrıca Peskov, bu mühimmatların kullanımının daha önce onkoloji ve diğer hastalıklardan muzdarip insan sayısını artırdığına dikkati çekerek bu sorunların mühimmatların kullanıldığı bölgelerde bulunanların sonraki nesilleri üzerinde de hissedildiğini dile getirdi.

Kaynak: TRT Haber

# Dmitriy Peskov # kremlin # M1A2 Abrams tankları
Çok Okunanlar
Akaryakıta indirim mi geliyor?
Akaryakıta indirim mi geliyor?
Ahmet Ercan deprem için en güvenli illeri açıkladı
Ahmet Ercan deprem için en güvenli illeri açıkladı
İstanbul'da barajlardaki su oranı artmaya başladı! İSKİ oranları açıkladı
İstanbul'da barajlardaki su oranı artmaya başladı! İSKİ oranları açıkladı
Azerbaycan'ın birbirinden lezzetli 10 etli yemeği
Azerbaycan'ın birbirinden lezzetli 10 etli yemeği
İSKİ duyurdu: 3 ilçede sular kesilecek!
İSKİ duyurdu: 3 ilçede sular kesilecek!
Öne Çıkanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Planı Türkiye'yi Kurtaracak mı? | Ekonomist Serhat Latifoğlu'dan OVP Yorumu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Planı Türkiye'yi Kurtaracak mı? | Ekonomist Serhat Latifoğlu'dan OVP Yorumu Beşiktaş'tan Arsenal'e Pepe için rest Beşiktaş'tan Arsenal'e Pepe için rest