Ria Novotsi'nin haberine göre ABD, 175 milyon dolarlık askeri yardım paketini Ukrayna'ya vermek için hazırlanıyor. Paket kapsamında seyreltilmiş uranyum içeren mühimmatın olması ise dikkat çekti. Daha önce İngiltere'nin Ukrayna'ya sağladığı mühimmatlar, nükleer silah kategorisinde olmasa da ciddi yıkıma ve radyasyon kaynaklı hastalıklara neden oluyor.

PENTAGON'DAN SEYRELTİLMİŞ URANYUM İÇEREN ASKERİ YARDIM PAKETİ

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, yaptığı basın açıklamasında Ukrayna'ya 175 milyon dolarlık askeri yardım paketinin onaylandığını duyurdu. Pentagon'un açıklamasında paket kapsamında Abrams tankları için 120 mm mühimmatın da verilmesi yer alıyor. Abrams tanklarının kullandığı bu mühimmatın çekirdeği, seyreltilmiş uranyum adı verilen bir bir maddeden elde ediliyor.

Pentagon'un açıkladığı yardım paketinde ayrıca "hava savunma teçhizatı", HIMARS MLRS mühimmatı, 155 ve 105 mm kalibrelik top mermileri ile bunlara yönelik 81 mm'lik havan ve mermiler yer alıyor. Ukrayna'ya TOW, Javelin ve AT-4 tanksavar sistemleri, küçük silahlar için üç milyondan fazla mermi, havacılık navigasyon ekipmanı, "taktik iletişim" sistemleri, engelleri aşmak için patlayıcılar, daha önce devredilen yedek parçalar sağlanması da paket kapsamında. Askeri bakımı için ekipman ve malzemeler de ABD tarafından Ukrayna'ya sağlanacak.

DAHA ÖNCE AYNI MÜHİMMATI İNGİLTERE GÖNDERMİŞTİ

ABD, seyreltilmiş uranyum kabuklarının Ukrayna'ya transfer edildiğini açıklayan ikinci ülke oldu. Bu yılın Mart ayında, İngiltere Savunma Bakan Yardımcısı Annabelle Goldie, Kiev'e bu tür mühimmat sağlama planlarını duyurmuştu. Goldie, mühimmatın Challenger 2 tanklarına yönelik oldukları açıklamıştı.

İngiltere'nin böylesine tehlikeli bir adımına yanıt olarak Moskova ve Minsk , Belarus topraklarına taktiksel nükleer silahlar yerleştirme konusunda anlaştılar . Putin'in açıkladığı gibi, Rusya cephaneliğini komşu bir ülkeye devretmediği için bu durum uluslararası yükümlülükleri ihlal etmiyor . Ayrıca ABD'nin onlarca yıldır aynı şeyi yaptığını da hatırlattı.

MÜHİMMAT RADYOAKTİF TEHLİKE SAÇIYOR MU?

Beyaz Saray sözcüsü John Kirby ise Kiev'e nakledilen mermilerin radyoaktif tehdit oluşturmadığını söyledi. Washington, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin "savaş alanında daha etkili olmasına" yardımcı olmak için mühimmata güvendiğini de sözlerine ekledi.

Abrams tankı için geliştirilen mühimmatın çekirdeği, uranyum izotop-235'in izolasyonundan sonra tükenmiş uranyum elde edilen tükenmiş uranyumdan yapılıyor. Tükenmiş uranyum, yoğunluk açısından tungsten'e yakındır, bu da boyutu daha küçük olan ancak çok daha büyük hasar etkisine sahip olan alt kalibreli zırh delici mermilerin çekirdeklerinde kullanılmasını mümkün kılar.

Seyreltilmiş uranyumun radyoaktivitesi doğal cevherden daha azdır, ancak diğer ağır metaller gibi toksiktir ve büyük onkolojik hastalıklar da dahil olmak üzere son derece olumsuz sağlık sonuçlarına yol açabilir.

Vladimir Putin de bu mermiler kitle imha silahları kategorisine girmediğini belirtmişti. Ancak mühimmat radyasyon tozu üretiyor, toprağı kirletiyor ve bu anlamda insanlar için en zararlı ve tehlikeli silahlardan olduğu belirtiliyor. Şimdiye kadar Irak ve Yugoslavya da dahil olmak üzere yalnızca NATO ülkeleri bu tür mühimmatı kullandı.