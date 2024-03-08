ABD ve İngiltere'den 'Rusya' uyarısı! Vatandaşlarını uyardılar!

ABD'nin Moskova büyükelçiliği vatandaşlarını toplu etkinliklere katılmaması konusunda uyarırken İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliği de vatandaşlarına Rusya'ya seyahat etmemeleri yönünde uyarı yaptı.



ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'nin resmi internet sitesinden Rusya'daki ABD vatandaşları için uyarı yapıldı.



Açıklamada, aşırılık yanlılarının Moskova'da konser gibi büyük etkinlikleri hedef alabileceği ifade edildi. Söz konusu tehlike nedeniyle ABD vatandaşlarının 48 saat boyunca büyük etkinliklerden uzak durması yönünde tavsiyede bulunuldu. ABD vatandaşlarının kalabalıklardan kaçınması, güncel bilgiler için yerel medyayı takip etmesi istendi.



İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliği'nden de benzer yönde uyarı geldi. Yapılan açıklamada ABD büyükelçiliğinin uyarısı hatırlatılarak, "İngiltere vatandaşlarına Rusya'ya seyahat etmemelerini tavsiye ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.