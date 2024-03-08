Akaryakıt tankeri devrildi!

Amasya Taşova'da bir akaryakıt tankeri devrildi. Korku saçan kazada yaralı var!

Akaryakıt tankeri devrildi!
Editör: Yağmur Biçen
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Amasya Taşova'da bir akaryakıt tankeri devrildi. Olay yerinden alınan bilgilere göre, Samsun’dan Tokat’ın Erbaa ilçesinde akaryakıt taşıyan Hasan Başara’nın kullandığı tanker, Amasya’nın Taşova ilçesinde Boraboy kavşağında sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki toprak alana devrildi.


İçi 3bin400 litre akaryakıtla dolu olan tankerin sürücüsü yaralandı.


hbar üzerine bölgeye acil sağlık, itfaiye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü ambulansla Taşova Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yanmasından endişelenen tankerdeki yakıt toprak zemine döküldü. İtfaiye ekipleri yanmaya karşı soğutma çalışması da yaptı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# akaryakıt # tanker # kaza
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