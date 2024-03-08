Amasya Taşova'da bir akaryakıt tankeri devrildi. Olay yerinden alınan bilgilere göre, Samsun’dan Tokat’ın Erbaa ilçesinde akaryakıt taşıyan Hasan Başara’nın kullandığı tanker, Amasya’nın Taşova ilçesinde Boraboy kavşağında sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki toprak alana devrildi.



İçi 3bin400 litre akaryakıtla dolu olan tankerin sürücüsü yaralandı.



hbar üzerine bölgeye acil sağlık, itfaiye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü ambulansla Taşova Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yanmasından endişelenen tankerdeki yakıt toprak zemine döküldü. İtfaiye ekipleri yanmaya karşı soğutma çalışması da yaptı.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.