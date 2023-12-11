ABD ve İngiltere'nin İsrail'e Yardımı Kıbrıs'tan Aktarılıyor! İngiliz Üsleri Mercek Altında

Vatan Partisi, AK Parti hükümetini uyarmıştı... Daha önce İncirlik'ten kalkan Amerikan uçaklarının Kıbrıs'taki İngiliz üslerini kullanarak İsrail'e mühimmat taşıdığını açıklayan İngiliz haber sitesi Declassified UK Agratur ve Dikelya üslerindeki faaliyetleri mercek altına aldı.

Sadece İncirlik değil Avrupa ve İngiltere'den kalkan uçaklar önce Kıbrıs'a buradan da İsrail'e mühimmat taşıyor. İngiltere 7 Ekim'den bu yana İsrail'e 32 uçuş gerçekleştirdi. ABD'nin üssü kullanarak yaptığı uçuşlar ise gizli tutuluyor.

Agratur üssü sadece mühimmat taşımak için kullanmıyor. Buradan havalanan İngiliz uçakları Gazza Şeridi üzerinde uçuşlar yaparak istihbarat topluyor. Bu istihbarat İsrail ile paylaşılıyor.

İngiliz Üsleri Mercek Altında

İngiltere'nin İsrail'e istihbarat desteği vermesine Hamas tepki göstermiş, İngiltere'nin katliamlardan sorumlu olduğunu bildirmişti.

Kıbrıs'taki İngiliz üslerinin İsrail için kullanılması İngiliz Parlamentosunda da tartışıldı. İngiliz milletvekili Kenny MacAskill verdiği soru önergesiyle konuyu parlamentoya taşıdı.

İngiltere Savunma Bakanlığı, 7 Ekim'den bu yana 32 uçuş yapıldığını açıkladı. Bakanlık, uçuşların İngiliz vatandaşlarının İsrail'den güvenli bir şekilde ayrılması, İngiliz diplomatik misyonunun Tel Aviv'de çalışmalarını sürdürebilmesi ve İngiliz Bakanlarla üst düzey yetkililerin İsrail'e taşınması için kullanıldığını iddia etti.

ABD'nin Ulusal Güvenlik Dairesi belgelerini ifşa eden Edward Snowden, Kıbrıs'taki İngiliz üsleri konusunda da çok önemli bilgileri kamuoyuyla paylaşmıştı.

Snowden'ın yayınladığı belgelere göre İngiliz üslerindeki ABD askeri ve istihbarat servislerinin faaliyetleri gizli tutuluyor. Snowden tarafından yayınlanan bir belgede, Amerikalı istihbarat personelinin üslerde turist gibi giyinmesi gerektiği, çünkü İngiltere'nin Rum Kesimi'ne burada sadece İngiliz personelin çalışacağına dair söz verdiği belirtiliyor.

Sızdırılan çok gizli belgelere göre ABD casusları da İngiltere'nin Kıbrıs'taki üslerine geniş çaplı erişime sahip ve İsrailli meslektaşlarıyla "günlük" bilgi paylaşıyorlar.