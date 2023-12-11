DEM Parti'den CHP'ye Oy Çıkışı! İş Birliği Kapılarını Kapatmadılar
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisinden CHP’ye ittifak serzenişi geldi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP’nin yalnızca seçimlerde kendilerini hatırladığını söyledi. Bakırhan, CHP ile iş birliği kapılarını da kapatmadı.
CHP, İyi partinin ardından Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi ile de ittifakı gündeminden düşürmüyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in iş birliği çıkışı üzerine DEM Parti’den de yeni bir açıklama geldi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan CHP’nin yalnızca seçimlerde partisini hatırladığını söyledi.
- Sadece seçim geldiği zaman bizi hatırlıyorlar. Sadece seçim geldiği zaman bizi yedek bir güç olarak görüyorlar. Resmi de görmüyorlar, masada da görmek istemiyorlar. "Oyunu ver ama bizimle fotoğraf verme", "Oyunu ver ama bize sorma"...
Bakırhan, CHP’ye bu çıkışına rağmen iş birliği kapılarını kapatmadı, şeffaflığa vurgu yaptı.
- İş birliği, güç birliği yapmayacağımız anlamına gelmiyor. Ama bu iş birliği kapalı kapılar arkasında olmayacak. Bu iş birliği sizlerden kaçırılmayacak. Bu iş birliği kamuoyundan gizlenerek yapılmayacak. Sizin bulunmuş olduğunuz her yerde iradenizin yönetimlere yansımasını istiyoruz. Buna, "Varım" diyenlere kapımız her zaman açıktır.