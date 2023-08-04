ABD Wikipedia'yı bilgi savaşında kullanıyor! Wikipedia kurucu ortağından itiraf!

ABD'nin kara propagandasını devreye sokmak için internet alanında istihbarat servisleriyle etkili olmaya çalıştığı bir alan daha ortaya çıktı. Konuyla ilgili itiraf gibi açıklama Wikipedia'nın kurucu ortağı olan Larry Sanger'den geldi.

Gazeteci Glenn Greenwald'ın 'System Update' isimli podcast'ine demeç veren Larry Sanger, Wikipedia'nın ABD istihbarat düzeninin elinde nasıl bir kontrol aracı haline geldiğini anlattı.

Sanger, Wikipedia'nın aralarında CIA, FBI ve diğer ABD istihbarat kurumları tarafından 'bilgi savaşı' yürütmek için kullanılan birçok araçtan biri olduğunu söyledi.

Sanger ayrıca, 2008 yılında, CIA ve FBI bilgisayarlarının Wikipedia'daki metinlerde düzenlemeler yapmak için kullanıldığına dair kanıtlarının da olduğunu belirtti.

2007 YILINDA FAALİYETLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

2007 yılında, Virgil Griffith isimli bir programlama öğrencisi, CIA ve FBI'ın Wikipedia'daki faaliyetlerini ilk olarak kamuoyuna açıklamıştı.

Wikipedia makalelerini düzenlemek için WikiScanner adlı bir program geliştirdiğini açıklayan Griffith, bu programın CIA ve FBI tarafından aktif bir şekilde kullanıldığını söylemişti.

YÜZLERCE MAKALEYİ DÜZENLEMEK İÇİN KULLANILMIŞ

CIA'nın Wikipedi'yi Irak Savaşı'nda zaiyat sayılarını ve Küba'daki Guantanamo Körfezi'ndeki ABD hapishanesinin uydu görüntülerini çıkarmak, İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Çin'in nükleer programı ve Arjantin donanması hakkındaki girişler de dahil olmak üzere yüzlerce makaleyi düzenlemek için kullandığı belirtildi.

Sanger, konuyla ilgili olarak şunları da söyledi: