ABD Yunan donanmasını silahlandırıyor! Atina'ya 4 kıyı muharebe gemisi verilecek

Tüm sınırları ABD hattına, toprakları ABD üssüne dönen Yunanistan donanmasını da ABD'nin güdümüne bırakıyor.

Batı'nın Vilnius NATO Liderler zirvesi sonrasında "yeni dönem" sevincinin altında aslında Atina'yı silahlandırmak yatıyor. Çünkü Yunanistan, ABD'den 4 adet kıyı muharebe gemisi almayı planlıyor.

Sözde barış rüzgarılarını ardına alan Yunanistan, Pentagon'dan 4 adet Freedom sınıfı kıyı muharebe gemisi istiyor. Resmi olarak ABD Donanması'nın yeni Constellation sınıfı FFG 62 fırkateyn programına katılmayı talep ediyor.

ATİNA MAVİ VATAN'A KARŞI HAZIRLIKTA

Freedom sınıfı kıyı muharebe gemileri uzun menzilli füzeler, top ve makineli tüfekler gibi güçlü silah sistemleri barındırıyor. Öne çıkan en önemli özellikleri ise Harpoon füzeleri ve RAM yakın hava savunma füze sistemi gibi modern silahlar taşıyor olması.

Atina yönetimi bu muharebe gemilerini Mavi Vatan'a çıkarmak hedefinde. ABD ise Atina'nın taleplerine olumlu bakıyor. Taleplerin en kısa sürede karşılanıp ABD gemilerinin Yunan donanmasına dahil edilemsi planlanıyor.