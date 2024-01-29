ABD'de kriz derinleşti: Teksas dikenli tel çekmeye devam ediyor

ABD'de eyaletlerle federal yönetim arasındaki kriz derinleşiyor. ABD Başkanı Joe Biden Kongre'de, Ukrayna'ya askeri yardım paketini de içeren sınır güvenliği tasarısının geçmesi halinde ABD-Meksika sınırını kapatacağını açıkladı.

ABD'de kriz derinleşti: Teksas dikenli tel çekmeye devam ediyor
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 Cumhuriyetçiler, özellikle söz konusu paketin içinde Ukrayna'ya yapılacak askeri yardım kalemine karşı çıkıyor.

ABD'de Cumhuriyetçi eyaletlerin Demokrat Washington hükümetine karşı baş kaldırısı devam ediyor.

Göçmenlere karşı alınan önlemlerle su yüzüne çıkan ayrışma daha da derinleşiyor.

25 eyalet valisi ortak mektup ile Washington'a karşı Teksas'ın yanında olduklarını duyurdu. Bu valilerden bir kısmı ulusal muhafızlarını Teksas'a desteğe gönderdi.

Teksas Ulusal Muhafızları, federal ordu birliklerinin eyalete girmesine müsaade etmiyor.

Teksas Valisi Greg Abbot, ABD Yüksek Mahkemesi'nin iptal kararına rağmen Meksika sınırını dikenli tellerle donatıyor.

Teksas Valisinin tüm çabalarına karşın Güney Amerika başta olmak üzere dünyanın her yerinden gelen göçmenler Meksika sınırından ABD'ye girmeye devam ediyor.

ABD Başkanı Joe Biden ise Kongre'de, Ukrayna'ya askeri yardım paketini de içeren sınır güvenliği tasarısının geçmesi halinde ABD-Meksika sınırını kapatacağını açıkladı. Biden, "Eğer bu tasarı bugün yasalaşsaydı, sınırı hemen kapatır ve hızla düzeltirdim" diye konuştu.

Biden'ı sınırları korumamakla eleştiren Cumhuriyetçiler, özellikle söz konusu paketin içinde Ukrayna'ya yapılacak askeri yardım kalemine karşı çıkıyor.

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# abd # teksas
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