İBB'de kreş projesi: 10 bini aşkın öğrenci eğitim görüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise bu sorunu olabildiğince azaltmak için harekete geçti ve Yuvamız İstanbul projesi ile 100'ü aşkın yerde kreşler açtı. İşte o projenin ayrıntıları...

İstanbul'da çalışan ailelerin en büyük dertlerinden biri olan pahalı kreş sorununa İstanbul Büyükşehir Belediyesi el attı. İstanbul'da 100 farklı noktada kurulan kreşlerde 3-6 yaş arasındaki çocukların uygun koşullarda eğitim görmesi sağlandı.



Atölye faaliyetlerinden bahçe etkinliklerine çocukların her alanda el ve zihinsel becerini geliştirebilecek etkinlik ve eğitimler Yuvamız İstanbul kreşlerinde sunuluyor. Kreş yetkilileri konuya ilişkin şunları söyledi:





- Atölyelerimiz sınıf faaliyetlerimiz bahçe etkinliklerimiz var mesela şuan çocuklar döneminde kendi suladığı ektiği salatalıklarla kahvaltı yapıyor. Bunun yanında anne ve babalarımızı da unutmadık onlara da dönemsel olarak eğitimler veriyoruz. Yuvamız İstanbul öğretmenleri olası afet senaryolarına karşı da eğitimler alıyor.

- Boğaziçi üniversitesinden öğretmenlerimiz devamlı eğitim alıp programlara dahil oluyor bunun dışında afet senaryolarına karşı da devamlı AKOM’dan eğitim alıp tatbikat yapıyorlar.

Peki veliler ve öğrenciler için sosyal hizmet projesi olan Yuvamız İstanbul’a nasıl başvuruluyor ve süreç nasıl ilerliyor ?



