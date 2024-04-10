ABD'de polisler siyahi genci kurşun yağmuruna tuttu

Amerika'da Dexter Reed adlı siyahi gencin 4 polis tarafından öldürülmesi dünyada gündem oldu. Chicago’da polisin emniyet kemeri takmadığı iddiasıyla durduğu gence 41 saniyede 96 kurşun sıktığı anların görüntüsü yayınlandı. Açığa alınması istenen 4 polis hakkında soruşturma sürüyor.

Editör: Uğur Çam

Emniyet kemeri takmadığı gerekçesiyle durduruldu, vücuduna 41 saniyede 96 polis kurşunu isabet etti. Amerika'da polis tarafından öldürülen genç dünyada gündem oldu.

ABD’de 21 Mart’ta yaşanan olayın adresi Chicago’ydu. Dexter Reed adlı siyahi gencin aracı, emniyet kemeri takmadığı gerekçesiyle yelekli sivil polisler tarafından durduruldu.

3’ü beyaz 1 siyahi 4 sivil polis memuru Reed’in aracının etrafını sardı. Polisler 26 yaşındaki Reed'e "kapıyı aç" diye bağırdı, sonrasında karşılıklı onlarca el silah sesi duyuldu.

O anlara ilişkin görüntüler günler sonra yayınlandı. Chicago Sivil Polis Sorumluluğu Dairesi polise ait vücut kamerası görüntülerini paylaştı.

Polisin ön raporunda silahını ilk ateşleyenin Reed olduğu savunuldu. Ancak yayınlanan görüntülerde silahı ilk ateşleyin Reed mi yoksa polis mi olduğu net olarak görülmüyor.

Polis çatışmalarını inceleme yetkisi olan kuruluş COPA, söz konusu olayda şüpheli siyahi gence 41 saniyede 96 kurşun sıkan polis memurlarının, soruşturma tamamlanıncaya kadar görevden uzaklaştırılmalarını istedi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# abd # polis
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