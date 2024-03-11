ABD'de uçak kazası! 5 kişi hayatını kaybetti
ABD'nin Virginia eyaletinde özel bir jet düştü. Yaşanan kaza ile ilgili Virginia Eyalet Polisinden açıklama geldi. Açıklamada uçaktaki biri çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
ABD'de feci bir uçak kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı yer Virginia eyaletinin Bath bölgesi oldu.
"IAI Astra 1125" tipi çift motorlu özel jetin Virginia'nın Bath bölgesine düştüğü bildirildi. Feci kazayla ilgili açıklama Virginia Eyalet Polisinden geldi.
Jetin düşmesinin ardından yangın çıktığı ifade edilen açıklamada, uçaktaki biri çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Federal Havacılık İdaresi de Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu ile kazaya ilişkin ortak soruşturma yürüteceklerini açıkladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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