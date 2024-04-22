ABD'den Çin'e üst düzey ziyaret! Antony Blinken Çin'e gidiyor

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Blinken'ın, mevkidaşı Vang Yi'nin davetiyle 24-26 Nisan'da Çin'i ziyaret edeceği belirtildi.

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, Dışişleri Bakanlığından yetkili, gazetecilere ziyarete dair yaptığı bilgilendirmede, Blinken'ın ziyaretinde Vang ile "rekabet dışı ticaret pratikleri ve sanayideki kapasite fazlası üretim dahil bir dizi ikili, bölgesel ve küresel sorunu gündeme getireceğini" ifade etti.

Yetkili, Blinken'ın ziyaretinin son dönemde iki ülke arasındaki rekabetin sorumlu şekilde yönetilmesi, çatışmalardan ve hesap hatalarından kaçınılmasına yönelik "yoğun diplomasinin" parçası olduğunu aktardı.

Ziyarette Amerikan heyetinde, Blinken'ın yanı sıra ABD Dışişleri Bakanlığı Kamu Diplomasisi ve Kamu İlişkilerinden Sorumlu Müsteşarı Elizabeth Allen, Doğu Asya ve Pasifik İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Daniel Kritenbrink, Uluslararası Uyuşturucuyla Mücadele ve Adli İşbirliğinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Todd Robinson ile Siber Uzay ve Dijital Politikadan Sorumlu Büyükelçi Nathaniel Fick'in yer alacağı kaydedildi.

Heyetin görüşmelerde, uyuşturucuyla mücadele, yapay zeka alanında işbirliği, halklar arasındaki etkileşimlerin artırılması ve iki ülke orduları arasında iletişimin gündeme getirilmesi bekleniyor.

Öte yandan Blinken'ın Vang'a, ABD'nin, Çin'in Rusya'nın savunma endüstrisinin temelini güçlendirmeye yönelik artan desteğinden duyduğu endişeleri dile getireceği, iki bakanın Hint-Pasifik'in yanı sıra Orta Doğu'daki gerilimleri ele alacağı belirtildi.

Blinken'ın ziyareti ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'in 4-9 Nisan'da Çin'e yaptığı ziyaretten kısa süre sonra gerçekleşmesi dikkati çekiyor.

Yellen, ziyaretinde, Çin'in elektrikli araçlar ve yenilenebilir enerji donanımları gibi yükselen sanayi sektörlerinde devlet destekleriyle sağlanan kapasite fazlası üretimin, küresel ekonomide dengesizliğe yol açacağına dikkati çekerek, sanayi politikasında değişim talep etmişti.