ABD'nin Büyükelçilik çalışanı Kudüs'te ölü bulundu!

ABD'nin Büyükelçilik çalışanı Kudüs'te ölü bulundu!

ABD'nin Büyükelçilik çalışanı Kudüs'te ölü bulundu!
Editör: Yağmur Biçen

ABD’nin İsrail'deki büyükelçiliğinde görevli bir personel hayatını kaybetti. Büyükelçilik sözcüsü yaptığı açıklamada, ABD’li personelin hayatını kaybettiğini doğrulayarak, olayla ilgili daha fazla ayrıntı paylaşmadı.

ABD’nin İsrail'deki büyükelçiliğinde görevli bir personel, Kudüs’te apartman dairesinde ölü bulundu.


 Sözcü ; "hayatını kaybeden kişinin ABD Büyükelçisi Jack Lew olmadığını aktararak, hiçbir kötü niyetli eylemden şüphelenmediklerini" söyledi.


İsrail basınında yer alan haberlerde, büyükelçilik çalışanının Kudüs’teki bir apartman dairesinde ölü bulunduğu aktarıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Kudüs # israil
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