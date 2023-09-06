ABD'yi telaşlandıran gelişme! Kim Jong-Un Rusya'ya gidiyor

Asya-Pasifik'te sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Lideri Kim Jong-un, Rusya'ya gidiyor. Telaşa düşen ABD tehditler savuruyor. Beyaz Saray, "Rusya'ya silah vermeye kalkarsanız bedelini ödersiniz" diyerek Pyongyang'ı tehdit etti.

ABD'yi telaşlandıran gelişme! Kim Jong-Un Rusya'ya gidiyor
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Rusya önemli bir ziyarete hazırlanıyor. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Lideri Kim Jong-un, Rusya'ya gidiyor. NATO genişleme planı ve ABD emperyalizmine karşı Rusya'nın yanından konumlanan KDHC liderinin ziyareti dünya gündeminin ilk sırasına oturdu. Batılı tüm gözler Pyongyang'ın 21 vagonlu kurşun geçirmez özel tasarım Yeşil Tren'e çevrildi. Tüm basın yayın organları Kim Jong-un'un Rus Lider Vladimir Putin ile görüşmesine kitlendi.

PUTİN, KORE DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ LİDERİ KİM JONG-UN'U AĞIRLAYACAK

Putin, çok nadir yurt dışı ziyareti yapan Kim Jong-un'u Vladivostok'ta ağırlayacak. Masada ikili ve bölgesel meseleler olacak.

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KDHC'in ziyaret haberi Beyaz Saray'ı hareketlendirdi. Biden yönetimi tehdit dolu açıklamalar yaptı. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rusya'ya silah sağlaması durumunda "bedelini ödetiriz" tehdidi savurdu. Sullivan, Pyongyang yönetimini, silah satmaya ilişkin atacağı adımlardan caydırmak için fırsatları değerlendirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# kore demokratik halk cumhuriyeti # KDHC # Kim Jong-Un # rusya # Putin
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