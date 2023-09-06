CNN'den skandal makale! Batı Türkiye'den sonra Azerbaycan'ı da soykırım yapmakla suçladı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Rusya karşıtı açıklamalarının ve Ermenistan'ın NATO'ya davet edilmesinin ardından, CNN International internet sitesinde skandal bir makale yayınlandı. Caolán Magee imzasıyla yayımlanan makalede Laçın yolu dolayısıyla Azerbaycan'ın soykırım yapmak istediği öne sürüldü. Makalede Ermeni Araştırmaları Derneği'nde bir dönem görev almış ve Ermeni Soykırımı yalanı açıklamalarıyla tanınan Ronald Suny gibi isimlerin açıklamalarına da yer verildi.

CNN'DEKİ SKANDAL MAKALENİN DAYANDIRILDIĞI KAYNAKLAR

CNN'de yayınlanan makalede, Dağlık Karabağ sorununda Azerbaycan'ın katliamcı olduğu öne sürüldü. Makalenin sahibi Caolán Magee'nin iddiasını dayandırdığı yer ise, Dağlık Karabağ'da yaşadığı öne sürülen bir sivil. Ayrıca Magee, makalesinde Ronald Suny ve uluslararası alanda da gayrimeşru olarak tanımlanan sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin başbakanı. Sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti, Azerbaycan toprakları üzerinde Ermenistan işgali sonrası kurulmuş ve Ermenistan'ın kontrolünde bir yapı. Yapı, 2. Karabağ Savaşı sonrası Azerbaycan'ın topraklarının büyük bölümünü geri alması sonrası zora düştü. Azerbaycan'ın soykırım yaptığını öne süren yapıların başında geliyor.

CNN'NİN SKANDAL MAKALESİ

Makalede, "Etnik temizlik" başlığı altında verilen bilgilerin başında, 2. Karabağ Savaşı hakkında. Makalede, Azerbaycan'ın binlerce canı umursamadığı öne sürülüyor. Kendi topraklarını Ermenistan'ın elinden kurtarma çabası saldırı savaşı gibi açıklanıyor. Makalenin ilgili bölümünde şu ifadeler kullanıldı:

- 1990'ların başında Ermeni güçleri Dağlık Karabağ ve çevresinde geniş bir alanın kontrolünü ele geçirdi. Türkiye'nin desteklediği Azerbaycan ise 2020'de binlerce cana mal olan altı haftalık bir savaş sırasında bu bölgelerin büyük bir bölümünün kontrolünü ele geçirdi.

RONALD SUNY'NİN AÇIKLAMALARI

Makalede, Ermenistan Araştırmaları Derneği'nde bir dönem başkanlık yapmış olan ve sık sık Türkleri Ermeni Soykırımı yapmakla suçlayan Ronald Sunny'nin de görüşlerine yer verildi. Suny, CNN'e şunları söyledi:

- Ermenistan'la 2020 savaşını kazandığına göre, Azerbaycan'ın nihai hedefi Artsakh'taki (Sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti) Ermenileri Azerbaycan'dan çıkarmaktır. Dışarıdan muhalefeti kışkırtacak şekilde doğrudan şiddet kullanmak yerine... Bakü, Ermenilerin hayatlarını imkansız hale getirmeye, onları aç bırakmaya ve ayrılmaları için baskı yapmaya kararlıdır

Sunny'nin ifadelerinde, Azerbaycan'ın "etnik temizlik" değilse de "zorla yerinden etme" gibi bir çabaya girdiği öne sürülüyor. Makalede, Sunny'nin ifadeleri sonrası İlham Aliyev hedef alınıyor. Ayrıca Dağlık Karabağ'daki sözde ayrılıkçı yapı bir devletmiş gibi savunuluyor.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ'NÜN AÇIKLAMASI

Makalede ayrıca, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün de ifadelerine yer verildi. Sözcü, açıklamasında Azerbaycan'ın Laçın yolu üzerindeki kontrolünü hedef aldı. Sözcü, "Azerbaycan hükümetini ticari, insani ve özel araçların Laçin koridoru üzerinden serbest geçişini hızlı bir şekilde yeniden düzenlemeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

BATI ERMENİSTAN ÜZERİNE PLAN MI KURUYOR?

Atlantik basınının önemli figürlerinden CNN'de yayınlanan makalenin zamanlaması da dikkat çekti. Son günlerde Batı tarafından Ermenistan'ı yanlarına çekme politikası yükseltiliyor. Ermenistan'ın da Rusya karşıtı ve Batı'ya işaret veren açıklamaları gündeme geldi. Rusya ve Ermenistan arasına kama sokmak isteyen Batı, bu yolla Ermenistan'ı Kafkaslardaki Ukrayna yapma çabası içerisinde. Batı'nın bu planına Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın da sıcak baktığı yönünde iddialar var. Ermenistan'ın NATO'ya davet edilmesi, Paşinyan'ın "Rusya'ya güvenliğimizi teslim etmek stratejik bir hataydı" açıklaması, iddiaları güçlendiriyor. Makalenin bu yaşanan gelişmeler sonrasında çıkması ise dikkatleri Batı'nın planlarına yeniden çevirdi.