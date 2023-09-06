Kremlin'den açıklama! ABD-Ermenistan tatbikatı gündem!

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Ukrayna'yı maddi olarak desteklemeye devam edeceğini belirtti. Peskov, gazetecilere ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Kiev ziyaretinde Ukrayna'ya yeni yardımlar açıklayabileceğine yönelik haberleri değerlendirdi.

Kremlin'den açıklama! ABD-Ermenistan tatbikatı gündem!

ABD'nin Kiev'e ne kadar gerekiyorsa yardım etme niyetini birçok defa duyduklarını kaydeden Peskov, "Bir başka deyişle, onlar (ABD) fiilen savaş durumunda olan Ukrayna'yı desteklemeye devam edecekler ve savaşı son Ukraynalıya kadar hiçbir masraftan kaçınmadan yürütecekler." ifadesini kullandı.

Peskov, bu yardımların "özel askeri operasyonu" etkilemeyeceğini dile getirdi.

"ERMENİSTAN-ABD TATBİKATI ENDİŞE VERİCİ"

Ermenistan'ın topraklarında ABD ile 11-20 Eylül'de ortak "Eagle Partner 2023" tatbikatı gerçekleştirecek olmasını da değerlendiren Peskov:

- Elbette bu tür haberler özellikle mevcut durumda endişe yaratıyor. Bu nedenle bu haberi derinlemesine analiz edip durumu izleyeceğiz.

Kremlin'den açıklama! ABD-Ermenistan tatbikatı gündem! - Resim : 1

 Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde terör örgütü PKK/YPG'nin baskısı altındaki Arap aşiretleri ile örgüt arasında 27 Ağustos'ta başlayan çatışmalar hakkında da konuşan Peskov, "Rusya, Suriye'de henüz tam olarak uygulanmayan Soçi anlaşmalarına uymaya devam ediyor. Aynı zamanda Rusya, ülkede düzeni tesis etmede, terörist unsurlarla mücadele etmede Suriye'nin meşru yönetimine tutarlı bir şekilde yardım etme çizgisini sürdürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov # Ukrayna # rusya # abd # Ermenistan
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