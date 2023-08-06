Afganistan'da deprem! 5,3 ile sallandılar

Afganistan peşpeşe depremlerle sallanıyor. Dün merkez üssünün ülkenin kuzeydoğusundaki Badahşan vilayeti olan 5,8'lik depremin ardından bugün sabaha karşı Badahşan'da bir sarsıntı daha kaydedildi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumuna (USGS) göre, saat 05.02'de merkez üssünü Badahşan olan 5,3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana meydana geldi.

Yerin 209 kilometre derinliğinde gerçekleştiği duyurulan depremin Afganistan'a komşu ülkeler Özbekistan, Tacikistan ve Pakistan'dan da hissedildiği ifade edildi.

Depremler, Afganistan'ın kuzey vilayetleri başta olmak üzere başkent Kabil'den de hissedilirken, Taliban yönetiminden tahribata dair henüz bir açıklamada bulunulmadı.

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Hindikuş Dağları üzerinde bulunan Badahşan'da sık sık depremler meydana geliyor.

Afganistan'da Haziran 2022'de Pakistan sınırında bulunan Paktika vilayetinde meydana gelen 5,9 büyüklündeki depremde 1200 kişi yaşamını yitirmişti.