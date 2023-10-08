Afganistan'da Üst Üste Depremler! Depremlerdeki Ölü Sayısı 2 Bini Aştı

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetini vuran depremlerde can kaybı 2 bini geçti.

Herat’ta depremler 6,3 ile başlamış, hemen ardından en küçüğü 4,8 büyüklüğünde olan peşpeşe sarsınıtlar yaşanmıştı.

Afganistan Afet Bakanlığı Sözcüsü Molla Canan Saik, depremlerde 2 bin 53 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 bin 240 kişinin yaralandığını açıkladı.

Kayıpların çoğunun Zindecan ilçesinin köylerinde olduğunu ifade eden Saik, Herat’ta 1320 evin de yıkıldığını aktardı.

Depremlerde 6 köyün tamamen yıkıldığı, enkaz altında kalan yüzlerce kişinin kurtarılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.