Afganistan'da Üst Üste Depremler! Depremlerdeki Ölü Sayısı 2 Bini Aştı

Afganistan’da peşpeşe yaşanan depremlerde can kaybı artıyor. Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bini aştı, 10 bine yakın yaralı var.

Afganistan'da Üst Üste Depremler! Depremlerdeki Ölü Sayısı 2 Bini Aştı

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetini vuran depremlerde can kaybı 2 bini geçti.

Herat’ta depremler 6,3 ile başlamış, hemen ardından en küçüğü 4,8 büyüklüğünde olan peşpeşe sarsınıtlar yaşanmıştı.

Afganistan Afet Bakanlığı Sözcüsü Molla Canan Saik, depremlerde 2 bin 53 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 bin 240 kişinin yaralandığını açıkladı.

Kayıpların çoğunun Zindecan ilçesinin köylerinde olduğunu ifade eden Saik, Herat’ta 1320 evin de yıkıldığını aktardı.

Depremlerde 6 köyün tamamen yıkıldığı, enkaz altında kalan yüzlerce kişinin kurtarılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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# Afganistan # deprem
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